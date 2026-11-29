MU đang trải qua chuỗi trận khủng hoảng trầm trọng. Ảnh: Reuters.

Thất bại 0-4 trước Brentford tối 28/11 khiến Old Trafford chìm trong bầu không khí giận dữ. Sau tiếng còi mãn cuộc, Mauricio Pochettino yêu cầu các học trò tiến về phía khán đài để trực tiếp đối diện với sự thất vọng của người hâm mộ.

Các cầu thủ MU miễn cưỡng tiến đến gần khán đài và vỗ tay xin lỗi cổ động viên. Tuy nhiên, họ lập tức phải hứng chịu những tiếng la ó cùng lời chỉ trích gay gắt. Nhiều người đồng thanh hát vang: "Các anh không xứng đáng khoác chiếc áo này".

Pochettino muốn các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn đáng thất vọng. Nhà cầm quân người Argentina cho rằng toàn đội cần đối diện với thực tế, thay vì tìm cách né tránh sức ép sau một trận thua nặng nề.

"Chúng tôi phải nhìn thẳng vào thực tế. Đúng, chúng tôi là Manchester United, nhưng không thể chỉ dựa vào biểu tượng trên áo đấu và lịch sử để giành chiến thắng. Chúng tôi phải cạnh tranh với đối thủ ở mọi khía cạnh và thể hiện tốt hơn", Pochettino nhấn mạnh.

Mauricio Pochettino yêu cầu các cầu thủ MU tiến về phía khán đài sau thất bại 0-4 trước Brentford.

HLV MU cũng thừa nhận kết quả trước Brentford khiến ông thất vọng, đặc biệt khi đội bóng vừa nhận thất bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield.

"Thật khó chấp nhận khi thua 0-4 trước Liverpool rồi tiếp tục nhận kết quả tương tự ngay tại Old Trafford. Tôi rất thất vọng và cũng cảm thấy tiếc cho các cầu thủ", Pochettino chia sẻ.

Nhà cầm quân người Argentina cho rằng bàn thua đầu tiên thường khiến MU đánh mất sự bình tĩnh. Áp lực tâm lý gia tăng, các cầu thủ trở nên căng thẳng và khó duy trì cường độ thi đấu cần thiết.

Dù hiểu sự tức giận của người hâm mộ, Pochettino kêu gọi toàn đội đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tập trung cải thiện phong độ, thay vì để những thất bại tiếp tục kéo đội bóng xuống sâu hơn.

MU chìm sâu trong khủng hoảng

Thất bại trước Brentford nối dài khởi đầu đáng quên của Pochettino tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Argentina chưa thể giành chiến thắng tại Premier League sau hai trận đầu tiên, lần lượt thua Liverpool và Brentford cùng tỷ số 0-4. Xen giữa là trận hòa 2-2 trước Sporting Lisbon ở Champions League.

Cổ động viên Old Trafford đồng thanh hát: "Các anh không xứng đáng khoác chiếc áo này" để phản đối màn trình diễn của đội nhà.

Sau 12 vòng Premier League, MU chỉ có 8 điểm, với một chiến thắng, 5 trận hòa và 6 thất bại. Đội bóng đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng và đối diện nguy cơ rơi xuống cuối bảng nếu Crystal Palace đánh bại Hull City.

Đáng lo hơn, MU để thủng lưới ít nhất hai bàn trong bảy hiệp đấu liên tiếp, thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử Premier League.

Sự tức giận của cổ động viên không chỉ hướng về các cầu thủ. Ban lãnh đạo MU, đặc biệt là gia đình Glazer, cũng tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích. Người hâm mộ đã nhiều lần bày tỏ sự bất mãn với cách điều hành CLB trong mùa giải này.

MU sẽ làm khách trên sân Newcastle ngày 3/12. Pochettino cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để chấm dứt chuỗi trận thất vọng, nếu không muốn cuộc khủng hoảng tại Old Trafford tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát.

Highlights Manchester United 0-4 Brentford Tối 28/11, Manchester United nhận thất bại 0-4 trước Brentford tại vòng 12 Premier League 2026/27.