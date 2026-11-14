Pochettino bật khóc trong ngày chia tay đội tuyển Mỹ, chuẩn bị dẫn dắt Man Utd

Quyết định khó khăn sau hai năm gắn bó với tuyển Mỹ

Việc chuyển đến Manchester United khép lại hành trình của Pochettino với đội tuyển Mỹ, nơi ông bắt đầu công việc từ tháng 9/2024.

Trong buổi họp báo hôm 13/11, chiến lược gia 54 tuổi nhiều lần nghẹn ngào khi nói về quyết định rời đi, dù cơ hội dẫn dắt một đội bóng giàu truyền thống như Man Utd là điều khó có thể từ chối.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Pochettino nói: "Thông thường thì ngược lại. Bạn bị sa thải và bật khóc vì muốn được ở lại. Nhưng trường hợp này khác. Đây là một quyết định thực sự khó khăn, song đồng thời chúng tôi cũng rất hào hứng với bước tiến tiếp theo".

Pochettino bật khóc trong buổi họp báo. Ảnh: getty

Nhà cầm quân người Argentina cũng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ Mỹ vì sự đồng hành trong hai năm qua. Ông cho biết bản thân thực sự hạnh phúc khi được tham gia vào một dự án mà tất cả cùng tin tưởng và nỗ lực phát triển.

"Chúng tôi muốn cảm ơn toàn thể nhân viên và các cầu thủ vì hai năm vừa qua. Các bạn đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi được cùng nhau chia sẻ một dự án tuyệt vời. Vì thế, việc kết thúc hành trình này thực sự rất khó khăn", Pochettino xúc động chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh những thành quả tập thể đã đạt được, từ việc cải thiện văn hóa đội tuyển đến thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Mỹ. Theo Pochettino, quyết định ra đi khiến ông buồn, nhưng bóng đá chuyên nghiệp đòi hỏi mọi người phải hướng về phía trước và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới.

Đáng chú ý, Pochettino vừa gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Mỹ hồi tháng 8, cam kết gắn bó đến hết World Cup 2030. Tuy nhiên, lời đề nghị từ Manchester United đã khiến ông thay đổi kế hoạch. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina, tuyển Mỹ giành quyền vào vòng 16 đội tại World Cup 2026.

Trước khi chính thức rời nhiệm vụ, Pochettino vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong hai trận đấu với Haiti vào ngày 14 và 17/11. Đây cũng là những trận cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia này.

Thử thách lớn chờ đón Pochettino tại Old Trafford

Theo thông báo của Manchester United, Pochettino sẽ bắt đầu công việc mới từ ngày 18/11. Trận ra mắt của ông dự kiến là chuyến làm khách trên sân Liverpool vào ngày 22/11, một thử thách đáng kể ngay trong những ngày đầu dẫn dắt đội bóng.

Nhiều thử thách đang chờ Pochettino tại MU. Ảnh: getty

Nhiệm vụ trước mắt của nhà cầm quân 54 tuổi không hề dễ dàng. Man Utd đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải đáng thất vọng khi đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ có 8 điểm sau 10 vòng đấu, với một chiến thắng, năm trận hòa và bốn thất bại.

Việc Michael Carrick bị sa thải sau chuỗi tám trận không thắng tại Premier League càng cho thấy những khó khăn mà đội bóng đang đối mặt. Pochettino sẽ phải nhanh chóng ổn định phòng thay đồ, cải thiện phong độ và tìm cách đưa Man Utd thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Đây cũng là lần trở lại Premier League của Pochettino sau khi từng dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea. Với bản hợp đồng kéo dài hai năm rưỡi, ông được kỳ vọng sẽ khôi phục vị thế của đội chủ sân Old Trafford sau nhiều mùa giải bất ổn.