Pờ Mì Nò - Người con Hà Nhì giữ màu xanh nơi cực Tây

Bài 1: Gửi trọn tuổi trẻ giữ màu xanh đại ngàn

Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng, Pờ Mì Nò đã sớm dành tình yêu sâu nặng cho những cánh rừng xanh thẳm, nơi gắn bó với tuổi thơ và cuộc sống của biết bao thế hệ người Hà Nhì. Từ tình yêu ấy, Mì Nò chọn nghề kiểm lâm, chọn những cung đường rừng cheo leo làm nơi gửi trọn những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Với cô, mỗi bước chân giữa đại ngàn không chỉ là hành trình thực hiện nhiệm vụ, mà còn là cách gìn giữ màu xanh thân thuộc, bảo vệ bản làng và góp sức để sắc xanh nơi biên cương mãi bền lâu.

Hun đúc tình yêu rừng từ thuở nhỏ

Về với mảnh đất Sín Thầu, nơi “mặt trời đi ngủ muộn nhất” trên dải đất hình chữ S, nơi màu xanh của núi rừng trải dài đến tận đường biên. Mùa này, mưa rừng bất chợt trút xuống những cung đường cheo leo. Sau một buổi tuần tra, Mì Nò trở về trong màu áo xanh lấm tấm những hạt mưa. Cô gái Hà Nhì nhỏ nhắn, hiền hậu ấy mang dáng vẻ bình dị như bao người phụ nữ nơi bản làng, nhưng sau bước chân bé nhỏ là một hành trình bền bỉ giữ rừng.

Pờ Mì Nò phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng.

Tình yêu rừng đã bén rễ trong Mì Nò từ những năm tháng tuổi thơ, qua những lần theo cha lên núi, men theo những con đường rừng quen thuộc và ngắm nhìn màu xanh trải dài bất tận. Những cánh rừng hùng vĩ không chỉ hiện diện trong ký ức tuổi thơ, mà dần trở thành một phần thân thuộc trong tâm hồn cô gái Hà Nhì. Để rồi theo năm tháng, tình yêu giản dị ấy lớn lên, thôi thúc Mì Nò lựa chọn nghề kiểm lâm, gắn cuộc đời mình với những cánh rừng quê hương.

Pờ Mì Nò, kể lại: “Ngay từ mới lọt lòng, những đứa trẻ dân tộc Hà Nhì như tôi đã được mẹ khắc ghi vào tiềm thức việc phải gìn giữ bảo vệ rừng qua những bài hát ru, hát dân ca. Bằng tiếng hát ngọt ngào, người mẹ Hà Nhì dạy con mình chỉ thu hái những nông sản mình trồng được, không được chặt phá cây rừng, cây gỗ quý và phải xem rừng như “người mẹ thiên nhiên” nuôi dưỡng cuộc sống của mình. Vì thế, yêu rừng, giữ rừng cũng là cách mỗi người con Hà Nhì gìn giữ cội nguồn của chính mình”.

Pờ Mì Nò phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn tuyên truyền vận động nhân dân tịch cực tham gia bảo vệ rừng.

Từ những lời cha dạy và câu hát mẹ ru, tình yêu rừng cứ thế lớn lên trong Nò. Rừng không chỉ che chở, nuôi dưỡng bao thế hệ, mà còn giữ nguồn nước, gìn giữ cuộc sống và những phong tục, tập quán của bản làng. Bởi vậy, với ước mong một ngày được góp sức giữ rừng, Pờ Mì Nò đã từng bước nuôi dưỡng ước mơ của mình bằng việc học. Vượt qua những khó khăn, Nò miệt mài đèn sách, nỗ lực vươn lên và thi đỗ vào Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Hiện thực hóa ước mơ người “gác” rừng

Rời những cánh rừng thân thuộc nơi quê nhà, những năm tháng học tập nơi giảng đường không chỉ giúp cô gái Hà Nhì tích lũy kiến thức, mà còn từng bước bồi đắp thêm niềm tin vào lựa chọn của mình. Để rồi, sau những tháng ngày miệt mài đèn sách, ước mơ trở thành người giữ rừng ngày nào dần trở thành hiện thực, đưa Mì Nò trở về gần hơn với những cánh rừng đã nuôi lớn mình.

Pờ Mì Nò trải lòng: “Trên giảng đường hay trong những buổi thực tế, tôi luôn cố gắng học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm về nghề rừng. Tôi luôn nghĩ, muốn giữ được rừng thì trước hết phải hiểu rừng, hiểu người dân và hiểu những giá trị mà rừng mang lại. Vì thế, mỗi bài học, mỗi chuyến đi đều là hành trang để tôi chuẩn bị cho ngày trở về, được góp sức bảo vệ những cánh rừng đại ngàn”.

Pờ Mì Nò (ngoài cùng bên trái) cùng đồng nghiệp thăm tặng quà người dân trên địa bàn.

Sau 4 năm miệt mài học tập, nghiên cứu và tích lũy kiến thức về nghề rừng, năm 2018 Pờ Mì Nò tốt nghiệp và trở về quê hương. Không chọn ở lại nơi phố thị, cô gái Hà Nhì mang theo hành trang là những kiến thức được học, cùng tình yêu núi rừng trở về quê hương.

Ngày trở về, những cánh rừng thân thuộc vẫn xanh ngút ngàn trên những triền núi, những con đường rừng năm nào vẫn in dấu ký ức tuổi thơ. Chỉ có cô gái Hà Nhì ngày ấy đã trưởng thành hơn. “Trở về nhà, tôi cùng bà con trong bản tích cực tham gia bảo vệ rừng; đồng thời tận dụng diện tích dưới tán rừng để trồng sa nhân, vừa góp phần phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái rừng, vừa tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập. Qua đây, tôi mong muốn bà con hiểu rằng bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm, mà còn có thể trở thành hướng phát triển kinh tế bền vững.” - Pờ Mì Nò chia sẻ.

Với những thành tích, đóng góp ở bản, tháng 6/2023, Pờ Mì Nò vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cũng trong năm đó, Pờ Mì Nò nhận công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé (cũ), và được phân công công tác về Trạm Kiểm lâm Sín Thầu, xã Sín Thầu. Từ đây, Pờ Mì Nò bắt đầu một hành trình mới, không chỉ ngắm nhìn, yêu thương những cánh rừng quê hương mà trực tiếp khoác lên mình màu áo kiểm lâm, ngày ngày bám rừng, góp sức giữ màu xanh nơi bản làng và biên cương cực Tây.

Bài, ảnh: Sầm Phúc - Hải Yến