PNJ vay 700 tỷ đồng từ Chủ tịch với lãi suất 10%/năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ), tại ngày 30/9, doanh nghiệp ghi nhận khoản vay 700 tỷ đồng từ bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT. Khoản vay có lãi suất 10%/năm, đáo hạn ngày 25/9/2027 và không có tài sản bảo đảm.

Tổng dư nợ vay của PNJ tại thời điểm cuối quý III đạt gần 4.321 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng so với cuối quý II. Ngoài khoản vay từ Chủ tịch HĐQT, doanh nghiệp còn có gần 3.617 tỷ đồng vay ngân hàng thương mại và 3,7 tỷ đồng vay từ các cá nhân khác.

Cụ thể các khoản vay ngân hàng, tại ngày 30/9, PNJ có dư nợ gần 3.617 tỷ đồng tại 5 ngân hàng. Trong đó, khoản vay tại VietinBank là 1.278 tỷ đồng, BIDV 1.000 tỷ đồng, Vietcombank gần 998 tỷ đồng, KEB Hana Bank 180 tỷ đồng và Woori Bank 161 tỷ đồng. Các khoản vay có lãi suất từ 6% đến 9%/năm, tài sản bảo đảm chủ yếu là hàng tồn kho; riêng khoản vay tại KEB Hana Bank là tín chấp.

Thuyết minh các khoản vay của PNJ tại ngày 30/9/2026. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của doanh nghiệp).

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, ông Phan Quốc Công - Tổng Giám đốc cho biết bà Cao Thị Ngọc Dung đã giải ngân 700 tỷ đồng cho PNJ qua hai đợt. Theo ông Công, khoản vay này giúp doanh nghiệp cải thiện thanh khoản, rút ngắn thời gian thanh toán đối với các sản phẩm vàng và trang sức vàng.

Trước đó, PNJ và gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đã đạt thỏa thuận về khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động, tăng cường nguồn lực tài chính cho quá trình tái thiết doanh nghiệp.

Để thu xếp nguồn vốn, hai con gái bà Dung đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Thảo đã bán 7 triệu cổ phiếu, sau đó bà Trần Phương Ngọc Hà hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 11- 18/9.

Theo nội dung đăng ký, các giao dịch nhằm tạo nguồn vốn để bà Dung cho PNJ vay bổ sung vốn lưu động. Tính theo vùng giá cổ phiếu PNJ trong giai đoạn bà Hà giao dịch và giá trị giao dịch đã công bố trước đó của bà Thảo, tổng giá trị thị trường của lượng cổ phiếu hai người bán ra ước tính trên 900 tỷ đồng.

Tại đầu tháng 10, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung còn sở hữu gần 58,2 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 11,36% vốn điều lệ. Theo PNJ, bà Dung cùng gia đình vẫn là nhóm cổ đông lớn và duy trì cam kết lâu dài với doanh nghiệp.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 33.008 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 71%, còn 471 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 472 tỷ đồng, cũng giảm 71%.