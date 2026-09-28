PNJ và NVL 'trắng bên mua', cổ phiếu dầu khí ngược dòng thị trường

Biến động nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kết phiên 28/9. Nguồn: Vietstock Finance

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu tuần 28/9 với sắc xanh nhẹ, song trạng thái tích cực không duy trì được lâu. Áp lực bán gia tăng khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, kéo VN-Index nhanh chóng đảo chiều và có thời điểm xuống dưới mốc 1.770 điểm. Sắc đỏ lan rộng ở hầu hết các nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản.

Sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục giằng co nhưng lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn cùng diễn biến tích cực của nhóm dầu khí giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm. Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.780,68 điểm, giảm 4,43 điểm so với kết phiên thứ Sáu tuần trước. HNX-Index cũng giảm 0,9 điểm, còn UPCoM giảm 0,25 điểm.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.300 tỷ đồng, với khoảng 749 triệu cổ phiếu được giao dịch. Độ rộng nghiêng về phía tiêu cực với hơn 450 mã giảm giá, trong khi số mã tăng là 250.

Nhóm vốn hóa lớn gây sức ép đáng kể lên thị trường khi VN30 giảm hơn 16 điểm. Các mã tác động tiêu cực nhất là HPG -2,18%, MCH -2,13%, MWG -1,91%, SSB -3,08%, SSI -2,66%, TCX -2,67%, LPB -2,05%, FPT -1,55%.

NVL dư bán sàn hơn 54 triệu cổ phiếu

Xét về nhóm ngành, nhóm chứng khoán tiêu cực nhất khi hàng loạt mã giảm sâu. Ngoài SSI thì SHS -3,65%, VND -3,14%, HCM -4,02%, LPS -4,02%, MBS -3,09%, VCI -1,77%, VPX -1,96%, VIX -1,98%, CSI -3,31%, CTS -3,3%... Trong nhóm chỉ còn 2 mã nhỏ giữ được sắc xanh là AAS +4,44%, ABW +1,4%.

Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm bất động sản. Nhiều mã giảm sâu như DIG -4,15%, HDC -4,93%, NLG -3,56%, BCM -2,86%, SCR -3%, KDH -2,55%, NTL -4,1%, DXS -2,93%, SJS -2,17%, CEO -1,79%... Tiêu cực nhất là NVL của Novaland, giảm sàn về giá 11.050 đồng/cp – thấp nhất kể từ tháng 3/2026.

Mã khớp lệnh gần 11,8 triệu đơn vị, trong khi dư bán giá sàn tới hơn 54 triệu đơn vị.

Novaland mới thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/10 tới đây để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và cơ quan quản lý chấp thuận, Novaland sẽ chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 3 cổ phiếu mới.

Toàn bộ số tiền hơn 8.000 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con.

Nhóm ngân hàng phân hóa hơn. Trong khi các mã bluechip thuộc VN30 điều chỉnh như đã kể trên thì có VCB, STB vẫn tăng nhẹ; nhiều mã nhỏ ghi nhận lực cầu tốt, như PCB +4,71%, PGB +3,16%, VBB +5,86%, NVB +1,49%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán, với giá trị bán ròng hơn 220 tỷ đồng. VPB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 200 tỷ đồng, tiếp đến là BVH 114 tỷ đồng, CTG 73 tỷ đồng, PNJ 59 tỷ đồng và HDB 56 tỷ đồng. Ngược lại, BSR dẫn đầu danh sách mua ròng với 52 tỷ đồng, tiếp sau là DCM 48 tỷ đồng, PVS 42 tỷ đồng, STB 39 tỷ đồng, GEX 30 tỷ đồng… Tuần trước, khối ngoại bán ròng gần 2.800 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng.

Tại các nhóm ngành khác, sắc đỏ cũng áp đảo. Cùng chung trạng thái như NVL là PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Mã giảm sàn từ khi mở cửa phiên, khớp lệnh hơn 2 triệu đơn vị trong khi dư bán giá sàn hơn 27 triệu đơn vị khi đóng cửa, lùi về mốc 30.700 đồng/cp – thấp nhất kể từ tháng 10/2020 (đáy 6 năm).

Áp lực bán xuất hiện sau khi PNJ công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tới đây. Trong đó HĐQT đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận sau thuế âm khoảng 6.271 tỷ đồng, so với kế hoạch cũ là lãi 3.409 tỷ đồng. Theo tờ trình của HĐQT, sự thay đổi lớn này là do công ty dự kiến trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Điểm sáng của thị trường hôm nay là nhóm dầu khí, với BSR tăng 6,58%, PVS tăng 5,7%, PVD tăng 3,61%, PVT tăng 1,52%, OIL tăng 2,26%, PLX tăng 1,71%, PVC tăng hơn 5%...

Cổ phiếu dầu khí diễn biến tích cực cùng chiều với giá dầu. Mở cửa phiên giao dịch sáng 28/9, giá dầu Brent tăng gần 2% lên 106 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 1,3% lên 93,6 USD. Thị trường đi lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm 26/9, từ chối đề xuất hòa bình của Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.