PNJ và NVL giảm sàn phiên thứ 2, dư bán hàng chục triệu cổ phiếu

Cổ phiếu NVL giảm sàn phiên thứ 2 liên tục

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 29-9 giảm nhẹ, áp lực bán vẫn tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, PNJ và NVL cùng ghi nhận phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp, với lượng dư bán sàn lên đến hàng chục triệu cổ phiếu.

Cụ thể, PNJ giảm sàn xuống 28.600 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 31 triệu cổ phiếu và trắng bên mua. Đây là phiên giảm thứ 6 liên tiếp của cổ phiếu này, trong đó có 2 phiên giảm sàn.

Cổ phiếu PNJ giảm sàn còn 28.600 đồng/cổ phiếu

Tương tự, NVL giảm sàn còn 10.300 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 69,3 triệu cổ phiếu, cũng trắng bên mua. NVL cũng có phiên giảm thứ 7 liên tiếp, trong đó 2 phiên giảm sàn.

Cổ phiếu NVL giảm sàn còn 10.300 đồng/cổ phiếu

Áp lực bán tại PNJ và NVL gia tăng sau những thông tin riêng của doanh nghiệp. PNJ chịu tác động từ phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026, trong đó dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng, dẫn đến lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng. Trong khi đó, NVL giảm sàn trong bối cảnh chuẩn bị chốt quyền mua gần 800,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm, dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng để xử lý các nghĩa vụ tài chính; đồng thời, các tổ chức liên quan đăng ký bán tổng cộng 5,2 triệu cổ phiếu NVL.

Về thị trường chung, các nhóm ngành đều có sự phân hóa do thanh khoản thấp.

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn tăng tích cực: PVT tăng 6,4%, PVP tăng 5,04%, PLX tăng 2,39%, PVD tăng 1,61%, OIL tăng 2,24%, PVD tăng 1,61%, GAS tăng 1,68%...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 353 tỷ đồng trên toàn thị trường, cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VPB đến 249 tỷ đồng, tiếp đến là HPG gần 52 tỷ đồng, ACB hơn 51 tỷ đồng, PNJ hơn 31 tỷ đồng…

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,95 điểm (0,17%) còn 1.777,73 điểm với 133 mã tăng, 170 mã giảm và 60 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,4 điểm (0,53%) còn 269,91 điểm với 69 mã tăng, 68 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ hơn 12.300 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch cũng chỉ hơn 13.000 tỷ đồng, tiếp tục giảm 2.800 tỷ đồng so với phiên trước.