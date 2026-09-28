PNJ tính đóng 25-30 cửa hàng sau khoản lỗ dự kiến hơn 6.000 tỷ

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) cho biết doanh nghiệp dự kiến đóng 25-30 cửa hàng trong năm nay, đồng thời mở mới khoảng 10 cửa hàng khác.

Ban lãnh đạo PNJ cho biết việc điều chỉnh mạng lưới cửa hàng nhằm tái phân bổ nguồn lực, nâng cao năng suất và hiệu quả điểm bán, thay vì đơn thuần thu hẹp hệ thống.

Tính đến ngày 31/8, toàn hệ thống của PNJ có 432 đơn vị kinh doanh, bao gồm 424 cửa hàng vàng PNJ, 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 3 cửa hàng Style by PNJ và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Trong 8 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã mở mới 8 cửa hàng và đóng 9 điểm bán. Riêng mạng lưới bán lẻ của doanh nghiệp hiện diện tại 31/34 tỉnh, thành cả nước.

Bên cạnh kế hoạch tái cơ cấu điểm bán kể trên, PNJ cũng cho biết xác định năm 2026 nằm trong giai đoạn tái thiết. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế và khả năng khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm ở mức cao, HĐQT PNJ sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026.

Theo kế hoạch điều chỉnh, PNJ dự kiến doanh thu năm 2026 ở mức 39.057 tỷ đồng, giảm 9.600 tỷ so với kế hoạch ban đầu nhưng vẫn tăng 10% so với năm 2025. Công ty dự kiến trích lập khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho chính sách thu đổi. Đây là khoản ước tính cho tổn thất có thể phát sinh.

Yếu tố này dẫn đến việc lợi nhuận trước thuế năm 2026 có thể âm 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến âm kỷ lục 6.271 tỷ. Nếu không tính đến dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi lại hàng hóa đã bán, PNJ ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng năm nay.

Để tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo công ty có đủ nguồn lực cho quá trình tái thiết, PNJ dự kiến huy động nguồn vốn tối đa 8.000 tỷ bằng nhiều hình thức. Kế hoạch chi tiết hiện chưa được HĐQT PNJ công bố, nhưng cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Đáng chú ý, tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến năm 2026 cũng được doanh nghiệp đưa từ mức 20% xuống còn 0%. PNJ đồng thời đề xuất giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống 10%.

Do doanh nghiệp đã tạm ứng 10% trước đó, nếu phương án mới được thông qua, PNJ sẽ không chia thêm cổ tức tiền mặt cho phần lợi nhuận năm 2025. Công ty giải thích việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực dòng tiền, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

PNJ cho biết các định hướng, chương trình hành động, phương án huy động vốn và giải pháp cụ thể cho quá trình tái thiết sẽ được HĐQT trình bày cụ thể tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 21/10.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình kinh doanh tháng 7-8, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp trong 2 tháng này chỉ đạt 550 tỷ đồng, giảm 45%.

Biên lợi nhuận gộp co hẹp từ mức 19% của giai đoạn tháng 7-8 năm ngoái xuống còn khoảng 10% năm nay. Hệ quả là công ty báo lỗ sau thuế 61 tỷ đồng trong 2 tháng này, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 325 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình kết quả tiêu cực này xuất phát từ 3 yếu tố chính gồm biên lợi nhuận gộp suy giảm, diễn biến bất lợi của thị trường kim cương và yếu tố mùa vụ thấp điểm của tháng 7 Âm lịch.

Về chất lượng hàng tồn kho, PNJ cho biết các mẫu kim cương đang kinh doanh tại cửa hàng đã được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên và niêm phong; sau đó được Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) kiểm định độc lập. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định đều là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố.