PNJ tính chào bán tối đa 550 triệu cổ phiếu, số tiền huy động dùng vào việc gì?

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa bổ sung hai tờ trình vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo tờ trình mới, PNJ dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá chào bán; đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm HĐQT quyết định giá.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Về kế hoạch sử dụng vốn, 60% số tiền thu được sẽ dùng cho hoạt động kinh doanh trong tương lai, gắn với việc điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.

40% còn lại chia đều cho hai mục đích. Một nửa bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nửa kia bổ sung vốn lưu động hoặc trả các khoản vay ngắn hạn.

Thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2027 đến quý II/2028. Trong thời gian chưa giải ngân, PNJ có thể gửi có kỳ hạn số tiền thu được tại các tổ chức tín dụng.

Hoàn nhập hơn 4.600 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển

Cùng với phương án phát hành riêng lẻ, PNJ cũng bổ sung tờ trình hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Quỹ đầu tư phát triển của công ty là một khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, được hình thành từ việc trích lập lợi nhuận sau thuế của công ty trong các năm trước theo các phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Theo BCTC riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2026 của PNJ đã được soát xét, số dư quỹ đầu tư phát triển là hơn 4.602 tỷ đồng.

HĐQT trình cổ đông thông qua việc hoàn nhập tối đa toàn bộ số dư này vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến hết năm 2027, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

“Việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển nêu trên là việc điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của công ty và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm thực hiện”, PNJ nhấn mạnh.

Trước đó, PNJ đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường với nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, doanh thu năm 2026 của PNJ dự kiến 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch ban đầu (48.660 tỷ).

Với giả định được đưa ra là khách hàng có thể bán lại hoặc đổi 80% lượng hàng đã bán, công ty cũng dự kiến ghi nhận trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh.

Sau khi tính khoản dự phòng này, PNJ dự báo có thể lỗ trước thuế 6.059 tỷ đồng và lỗ sau thuế kỷ lục tới 6.271 tỷ đồng. Con số này đảo chiều mạnh mẽ so với mức mục tiêu lãi sau thuế ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua là 3.409 tỷ.

Nếu loại trừ khoản dự phòng trên, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng, vẫn sụt giảm đáng kể so với kế hoạch đã được thông qua.

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức để tăng cường nguồn lực tài chính. Phương án cụ thể sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.