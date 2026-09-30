PNJ tiếp tục có những biến động đáng chú ý trước ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông

PNJ phát hành 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ và chính thức điều chỉnh chính sách thu mua lại sản phẩm từ ngày 30/9.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Theo đó, PNJ vừa bổ sung hai tờ trình vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, gồm phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu và hoàn nhập tối đa hơn 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đây là các tờ trình được công bố sau khi PNJ đưa ra kế hoạch điều chỉnh kinh doanh năm 2026 theo hướng lỗ sau thuế hơn 6.200 tỷ đồng do trích lập dự phòng lớn cho chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Theo tờ trình mới, PNJ dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán; đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm Hội đồng quản trị quyết định giá.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý III/2027.

Về mục đích sử dụng vốn, PNJ dự kiến dùng 60% số tiền thu được để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Hai phần còn lại, mỗi phần 20%, lần lượt dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, các nhu cầu tài chính khác và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2027 đến quý II/2028. Trong thời gian chưa giải ngân, PNJ có thể gửi có kỳ hạn số tiền thu được tại các tổ chức tín dụng.

Cùng với phương án phát hành riêng lẻ, PNJ cũng bổ sung tờ trình hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Quỹ đầu tư phát triển là khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, được hình thành từ việc trích lập lợi nhuận sau thuế của công ty trong các năm trước theo các phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6 đã được soát xét, số dư quỹ đầu tư phát triển của PNJ hơn 4.600 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc hoàn nhập tối đa toàn bộ số dư này vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến hết năm 2027, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

PNJ cho biết việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển là điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm thực hiện.

Trước đó, PNJ đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo kế hoạch mới, công ty dự kiến doanh thu 39.057 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng sau khi tính khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Nếu loại trừ khoản dự phòng này, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 khoảng 800 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của PNJ sẽ được tổ chức vào ngày 21/10/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh để cổ đông xem xét và biểu quyết các nội dung trên.

PNJ chính thức điều chỉnh chính sách thu mua lại sản phẩm từ ngày 30/9, theo hướng linh hoạt hơn cho khách hàng

Cụ thể, với từng nhóm sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi một phần/toàn bộ giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ hoặc nhận tiền theo phương án thanh toán tương ứng.

Đáng chú ý, một số nhóm sản phẩm được rút ngắn thời gian thanh toán so với chính sách trước đây. PNJ cho biết đây là một trong các giải pháp được triển khai song song với quá trình tăng cường nguồn lực tài chính và tái thiết hoạt động.

Trước đó, gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay dành cho PNJ, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.