Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Cụ thể, ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp – Nguồn nhân lực và bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp Khách hàng & Bán lẻ đã đồng loạt gửi thư từ nhiệm vào ngày 18/11.

Việc từ nhiệm nêu trên đã được HĐQT công ty xem xét và chấp thuận theo Nghị quyết số 706/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 19/11/2026 và quyết định miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 26/11/2026.

Trước đó, ĐHCĐ bất thường đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Kiên sẽ tiếp tục giữ chức Giám đốc cấp cao Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động. Hiện, ông Kiên đang sở hữu 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn điều lệ tại PNJ.

Mới đây, PNJ quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ với ông Nguyễn Anh Tuấn. Đồng thời, bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân - Quản lý - Chuyển đổi kinh doanh tại PNJ vào chức danh trên và quyết định có hiệu lực từ ngày 17/11.

Cũng liên quan đến nhân sự, PNJ đã công bố HĐQT đã thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải khỏi vị trí Giám đốc cao cấp – Tài chính nhiệm kỳ 2025–2028, có hiệu lực từ ngày 17/11/2026.

Ông Hải đã nộp đơn từ nhiệm vào ngày 5/11 vì lý do cá nhân. Đồng thời, ông Hải cũng sẽ thôi giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH MTV Thời trang CAO, công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, có hiệu lực cùng ngày.

Chốt phiên ngày 19/11, giá cổ phiếu PNJ tăng 0,73% lên 13.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm hơn 78%, kể từ ngày 2/7.

Về kết quả kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, do doanh thu bán lẻ giảm 20% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu vàng 24K giảm 41% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng thận trọng hơn sau khi PNJ thay đổi chính sách thanh toán khi mua lại sản phẩm từ ngày 21/07 (trước khi được nới lỏng đối với một số dòng sản phẩm từ ngày 30/09) và sự cố kim cương, một phần được bù đắp bởi doanh thu bán sỉ tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các loại chi phí, PNJ ghi nhận lỗ ròng 257 tỷ đồng trong quý 3/2026 (so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 496 tỷ đồng trong quý 3/2025).

Lũy kế 9 tháng năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 32,7 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 472 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước

Tính đến cuối quý 3/2026, tổng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn của PNJ giảm mạnh xuống 1,3 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2026 từ 4,0 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2/2026 do thanh toán mua lại sản phẩm.

Tổng giá gốc hàng tồn kho của PNJ đạt 18,9 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2026, tăng từ 16,6 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2/2026 do hoạt động mua lại sản phẩm. Theo PNJ, tỷ trọng kim cương trong hàng tồn kho tăng lên 52% vào cuối quý 3/2026 (so với 41% vào cuối quý 2/2026).

Cũng tính đến cuối quý 3/2026, vay ngắn hạn đạt 4.321 tỷ đồng (so với 3.989 tỷ đồng vào cuối quý 2/2026). Trong đó, 3.437 tỷ đồng (80%) được thế chấp bằng hàng tồn kho và/hoặc tài sản cố định, trong khi 884 tỷ đồng (20%) là vay tín chấp. PNJ cũng có thêm các khoản vay tín chấp mới gồm 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT và 4 tỷ đồng từ các cá nhân khác.

Tổng số nhân viên giảm 13% so với cùng kỳ quý trước xuống 7.123 người vào cuối quý 3/2026 từ 8.173 người vào cuối quý 2/2026.