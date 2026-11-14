PNJ tiếp tục bị xử phạt thuế

Ngày 13/11, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) gửi thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc nhận Quyết định số 8088 của Thuế TP. HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo quyết định, PNJ bị phạt gần 2 tỷ đồng do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp. Doanh nghiệp cho biết vi phạm này đã được đề cập tại Kết luận thanh tra số 2777 ngày 8/8/2026 của Thanh tra Chính phủ.

Trong công bố, trước thời điểm nhận quyết định xử phạt, PNJ đã chủ động rà soát, kê khai và nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước hơn 9,999 tỷ đồng tiền thuế GTGT, cùng hơn 973 triệu đồng tiền chậm nộp.

PNJ cho biết đã chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt, đồng thời chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả theo quy định.

Như vậy, ngoài khoản tiền phạt gần 2 tỷ đồng, doanh nghiệp đã nộp bổ sung tổng cộng hơn 10,97 tỷ đồng tiền thuế GTGT và tiền chậm nộp liên quan đến vụ việc.

Ảnh minh họa: PNJ.

Đây không phải là lần đầu tiên PNJ bị phạt và truy thu thuế.

Hồi tháng 6/2021, PNJ bị Cục thuế TP.HCM xử phạt và truy thu tổng cộng 1 tỷ đồng do công ty chưa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa khuyến mại vượt mức đăng ký với Sở Công thương, kê khai doanh thu tài chính không đúng quy định của pháp luật, đã tính vào chi phí được trừ các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tháng 9/2023, PNJ nhận quyết định của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra thuế với các khoản phạt và nghĩa vụ thuế bổ sung.

Theo đó, doanh nghiệp đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp giai đoạn 2021- 2022 trị giá hơn 2 tỷ đồng. Số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền truy thu thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 262 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế là 712 triệu đồng.

Tổng số tiền PNJ bị phạt và truy thu theo công bố tháng 9/2023 tổng hơn 13,1 tỷ đồng.

Hồi đầu năm nay, PNJ cũng bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Đơn vị này đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm và bị xử phạt hành chính số tiền 65,6 triệu đồng.

Không lâu sau, tháng 2/2026, PNJ đã khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2023, 2024. Doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM truy thu, xử phạt hơn 5,3 tỷ đồng.