Ảnh minh họa. Nguồn: PNJ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) ngày 17/11 thông báo về việc thay đổi nhân sự của công ty.

Theo đó, căn cứ nghị quyết HĐQT ngày 16/11, PNJ quyết định bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân giữ chức trưởng kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 17/11/2026. Trước khi được bổ nhiệm, bà Xuân đảm nhiệm vị trí quản lý – chuyển đổi kinh doanh tại PNJ. Bà hiện không sở hữu cổ phiếu của công ty.

Cùng ngày, PNJ miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm toán nội bộ đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và điều chuyển ông sang vị trí phó kiểm toán nội bộ. Sau khi miễn nhiệm, ông Tuấn không còn là người nội bộ của công ty.

Cũng từ ngày 17/11, ông Nguyễn Minh Hải chính thức thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cao cấp – Tài chính tại PNJ, sau khi HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngày 5/11 vừa qua, PNJ cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp – Tài chính nhiệm kỳ 2025–2028 của ông Hải. HĐQT công ty đã xem xét và chấp thuận đề nghị này. Sau khi từ nhiệm, ông Hải không còn giữ chức vụ nào tại PNJ.

Ông Nguyễn Minh Hải bắt đầu đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp – Tài chính từ ngày 1/1/2025, theo quyết định bổ nhiệm được HĐQT thông qua vào tháng 12/2024, thay thế bà Đặng Thị Lài. Trước đó, ông từng giữ chức Giám đốc Chiến lược đầu tư tài chính tại PNJ. Như vậy, ông Hải rời vị trí lãnh đạo tài chính cấp cao sau chưa đầy hai năm đảm nhiệm, sớm hơn thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2025–2028.

Những thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh PNJ đang đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh, đồng thời thu hẹp đáng kể quy mô lao động và mạng lưới cửa hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, tính đến ngày 30/9, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý 2. Như vậy, quy mô nhân sự của doanh nghiệp giảm gần 13% sau ba tháng.

Cùng với sự sụt giảm về nhân sự, PNJ cũng thu hẹp hệ thống phân phối khi số lượng cửa hàng kinh doanh giảm hơn 30 điểm bán so với cuối quý 2/2026.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trừ đi các khoản chi phí và thuế, công ty lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 496 tỷ đồng của quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm mạnh 36% YoY, đạt 3.383 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của công ty đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 21/10 vừa qua, cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng. Công ty dự kiến lỗ lớn do trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ đóng cửa phiên 17/11 tại mức 14.400 đồng/cổ phiếu, giảm 0,35% so với phiên liền trước. Mã này đang trong nhịp giảm kéo dài kể từ sau khi thiết lập vùng đỉnh quanh 85.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2026.

So với vùng đỉnh trên, thị giá PNJ hiện đã giảm khoảng 83%, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lùi về khoảng 7.369 tỷ đồng.