Ngày 19/11, PNJ (mã chứng khoán: PNJ, HoSE) công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thông qua đơn từ nhiệm của ba lãnh đạo.

Ba nhân sự xin từ nhiệm gồm ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của ba giám đốc cao cấp

Các quyết định từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 26/11/2026. Sau thời điểm này, cả ba không còn đảm nhiệm chức vụ nào khác và không còn là người nội bộ của PNJ.

Đáng chú ý, cả ba lãnh đạo đều đang sở hữu cổ phiếu PNJ với tổng số 875.666 cổ phiếu.

Cụ thể, ông Đào Trung Kiên nắm giữ 418.466 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn điều lệ. Ngoài ra, ông Đào Anh Dũng, bố ruột ông Kiên, hiện sở hữu 561.199 cổ phiếu PNJ, tương ứng 0,11% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Bà Trương Hoài Anh sở hữu 285.600 cổ phiếu, tương đương 0,06% vốn điều lệ; trong khi ông Nguyễn Chí Kiên nắm giữ 171.600 cổ phiếu, tương ứng 0,03% vốn điều lệ.

Việc ba giám đốc cao cấp đồng loạt từ nhiệm đánh dấu sự thay đổi nhân sự tại các vị trí phụ trách những lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của PNJ. Doanh nghiệp chưa công bố thêm thông tin về phương án nhân sự thay thế.