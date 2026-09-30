PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

Theo chính sách mới, khách hàng có nhu cầu thu đổi, mua lại sản phẩm tại PNJ có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị sản phẩm mua lại sang sản phẩm mới của PNJ, hoặc nhận tiền theo tiến độ thanh toán tương ứng với từng nhóm hàng.

Với phương án chuyển đổi toàn bộ giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ, khách hàng có thể thực hiện tại các cửa hàng PNJ. Trường hợp chuyển đổi một phần giá trị hoặc lựa chọn nhận tiền, giao dịch được thực hiện tại một số cửa hàng chuyên trách trong khung giờ 15-17 giờ hằng ngày. Thời gian thanh toán cụ thể được thông báo cho khách trước khi xác nhận giao dịch.

Vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo được thanh toán 100% giá trị mua lại tại T+2, tức sau 2 ngày kể từ ngày giao dịch.

Đối với trang sức vàng 22-24K, quà tặng sưu tầm, trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý, sản phẩm CZ/ECZ và đá tổng hợp, thời gian thanh toán đủ 100% giá trị mua lại là T+7, tức sau 7 ngày.

Đối với kim cương, trang sức kim cương, đá màu, ngọc trai và kim cương rời, PNJ tiếp tục áp dụng lộ trình thanh toán tối đa 120 ngày.

Theo đó, giá trị mua lại được thanh toán thành 5 đợt: 10% tại thời điểm giao dịch (T/T+1); 20% tại T+30; 25% tại T+60; 25% tại T+90 và 20% còn lại tại T+120. Tổng cộng khách hàng nhận đủ 100% giá trị mua lại sau tối đa 120 ngày.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án kết hợp: sử dụng một phần giá trị sản phẩm được PNJ mua lại để đổi sang sản phẩm mới, phần giá trị còn lại nhận bằng tiền theo tiến độ áp dụng đối với từng nhóm hàng.

PNJ cho biết doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng và đưa ra các phương án xử lý phù hợp theo từng dòng sản phẩm.

Chính sách điều chỉnh được PNJ áp dụng từ ngày 30-9-2026 cho đến khi có thông báo mới.

Theo chính sách đang được PNJ công bố trên website, các điều kiện thu đổi, tỷ lệ mua lại và cách xử lý còn phụ thuộc vào loại sản phẩm, thời điểm xuất hóa đơn, tình trạng sản phẩm và hồ sơ giao dịch. Vì vậy, khách hàng nên kiểm tra chính sách áp dụng cho đúng sản phẩm trước khi thực hiện giao dịch.