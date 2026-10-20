PNJ tăng trần, VN-Index thoát sắc đỏ

Thị trường chứng khoán đảo chiều cuối phiên. VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương 0,13%, lên 1.691 điểm. Dù lấy lại sắc xanh, chỉ số vẫn chưa thể vượt mốc 1.700 điểm vừa đánh mất trong phiên trước.

Thanh khoản trên sàn HoSE hơn 13.200 tỷ đồng cho thấy dòng tiền vẫn khá dè dặt. Áp lực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục kìm hãm đà hồi phục. VHM giảm 4,1%, HDB mất 2,9%, khiến chỉ số gặp khó dù nhiều mã khác tăng giá.

Điểm nhấn trong phiên là nhóm thép đồng loạt khởi sắc. SMC tăng hết biên độ, NKG tăng 5,7%, TLH tăng 3,7%, HSG tăng 2,9%. HPG tăng 2,7%, trở thành một trong những cổ phiếu tăng mạnh trong rổ VN30.

Cổ phiếu PNJ tăng trần trước đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 21/10. Ảnh minh họa.

Cổ phiếu PNJ trở thành tâm điểm khi tăng hết biên độ lên 19.750 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 16 triệu đơn vị, với dư mua giá trần hơn 4 triệu cổ phiếu.

Diễn biến này xuất hiện ngay trước đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 21/10. Doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với mức lỗ sau thuế hơn 6.270 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng liên quan chính sách thu đổi hàng hóa.

PNJ đồng thời dự kiến xin ý kiến về phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn huy động dự kiến phục vụ hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động và các nhu cầu tài chính khác.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa khi VIC tăng gần 1%, VRE tăng 1,3%, trong khi VHM giảm mạnh. Nhóm ngân hàng hồi phục với TCB tăng hơn 2%, MSB tăng trên 1%; ngược lại, phần lớn cổ phiếu chứng khoán điều chỉnh.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 275 tỷ đồng. ACB bị bán ròng gần 137 tỷ đồng, VHM hơn 135 tỷ đồng và KDC trên 100 tỷ đồng. Ở chiều mua, TCB được mua ròng hơn 345 tỷ đồng, HPG hơn 145 tỷ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố thông tin về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết. Theo đó, gần 300 mã cổ phiếu thuộc diện chuyển giao từ HNX sẽ chính thức giao dịch tại HoSE từ ngày 28/12 tới, thực hiện theo Thông tư 139/2025/TT-BTC.

Ngày 23/12 là phiên giao dịch cuối cùng của các cổ phiếu thuộc diện chuyển giao trên HNX. Trong hai ngày 24 và 25/12, các mã này tạm ngừng giao dịch để thực hiện chuyển đổi. Từ ngày 28/12, cổ phiếu sẽ giao dịch tại HoSE.

Tính đến nay, HNX có 299 mã cổ phiếu niêm yết, với tổng khối lượng khoảng 20,94 tỷ cổ phiếu. Vốn hóa cổ phiếu niêm yết tại sàn này cuối tháng 9 đạt hơn 463.500 tỷ đồng.