PNJ tăng trần, dư mua hơn 4 triệu cổ phiếu trước thềm đại hội cổ đông bất thường

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch nhiều biến động ngày 20/10 khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, có thời điểm đẩy VN-Index giảm sâu. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh hơn vào cuối phiên đã giúp chỉ số đảo chiều, khép lại ngày giao dịch trong sắc xanh.

Tâm điểm chú ý là PNJ khi cổ phiếu tăng kịch biên độ 6,76%, lên 19.750 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 16,3 triệu đơn vị. Đáng chú ý, lượng cổ phiếu chờ mua tại mức giá trần vẫn còn hơn 4 triệu đơn vị khi kết phiên, cho thấy lực cầu tập trung mạnh vào mã này trong ngày giao dịch

Cổ phiếu PNJ tăng trần trong phiên ngày 20/10.

Diễn biến tích cực của PNJ diễn ra ngay trước thềm đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10. Tại sự kiện này, doanh nghiệp dự kiến thảo luận các phương án tái cấu trúc sau những biến cố hồi đầu tháng 7/2026, trong đó có kế hoạch dự phòng 7.071 tỷ đồng, đề xuất phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu và huy động thêm 8.000 tỷ đồng.

Các phương án dự kiến trình tại đại hội đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư bởi có thể tác động đến cơ cấu vốn và kỳ vọng về triển vọng hoạt động của PNJ. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu trong phiên không đủ để khẳng định thị trường đã phản ánh đầy đủ các thông tin hoặc kỳ vọng liên quan đến những phương án này.

Bên cạnh PNJ, nhiều cổ phiếu bán lẻ khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực. FRT tăng 2,33%, TNG tăng 2,7%, DGW tăng 1,21% và MWG tăng 0,94%, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến một số mã riêng lẻ bất chấp những nhịp rung lắc của thị trường chung.

Kết phiên 20/10, VN-Index tăng 2,13 điểm, lên 1.691,97 điểm. Trước đó, chỉ số có thời điểm chịu áp lực giảm mạnh khi lực bán gia tăng, nhưng dòng tiền bắt đáy xuất hiện trong những phút cuối đã giúp thị trường thu hẹp đà giảm và đảo chiều tăng điểm.

Nhóm thép trở thành một trong những điểm sáng khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng giá. NKG tăng 5,66%, HSG tăng 2,87%, HPG tăng 2,68% và SMC tăng 6,89%. Trên sàn HNX và UPCoM, VGS tăng 8,28%, trong khi TVN tăng 6,19%.

Nhóm xây dựng và hạ tầng cũng ghi nhận lực cầu tích cực với DPG tăng trần 6,88%, CTD tăng 4,43%, VCG tăng 2,99%, CII tăng 1,93%, GMD tăng 1,85% và HHV tăng 1,61%. Trong khi đó, nhóm phân bón và hóa chất phục hồi với DCM tăng 1,62%, CSV tăng 1,5%, DGC tăng 1,97%, BFC tăng 1,77% và DPM tăng 1,18%.

VN-Index thoát hiểm ngoạn mục cuối phiên khi tăng tăng 2,13 điểm.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản diễn biến phân hóa. VHM giảm 4,15%, xuống 57.800 đồng/cổ phiếu, tạo áp lực đáng kể lên thị trường. Trong khi đó, một số mã vẫn giữ được sắc xanh, gồm VIC tăng 0,97%, BCM tăng 4,34%, KBC tăng 3,08%, VRE tăng 1,3% và VPI tăng 2,19%.

Nhóm ngân hàng cũng giao dịch trái chiều, với sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhiều cổ phiếu. HDB giảm 2,86%, SSB giảm 1,29% và LPB giảm 1,56%. Ngược lại, TCB tăng 2,11% sau thông tin chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%; STB, MSB, TPB và EIB cũng đóng cửa trong sắc xanh, dù mức tăng đều dưới 1%.

Trái với diễn biến hồi phục của VN-Index, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 300 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. ACB chịu áp lực bán ròng lớn nhất từ khối ngoại với giá trị hơn 136 tỷ đồng, theo sau là VHM với 135,64 tỷ đồng, KDC với 100,05 tỷ đồng và VCB với 88,83 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, TCB dẫn đầu với giá trị hơn 345 tỷ đồng. HPG được mua ròng 145,02 tỷ đồng, trong khi FRT đạt 77,93 tỷ đồng, PNJ đạt 67,68 tỷ đồng và POW đạt 35,92 tỷ đồng.