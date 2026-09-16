PNJ rút ngắn thời gian trả tiền: Khách bán vàng, kim cương cần lưu ý gì?

PNJ sẽ rút ngắn thời gian thanh toán, nhưng chưa công bố thời gian cụ thể áp dụng cho từng dòng sản phẩm. Ảnh: PNJ

PNJ rút ngắn thời gian thanh toán

Ngày 15.9, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh giảm thời gian thanh toán khi công ty mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Theo nghị quyết của HĐQT, PNJ sẽ rút ngắn thời gian thanh toán so với chính sách hiện hành. Tuy nhiên, thời gian mới không áp dụng đồng nhất mà được điều chỉnh khác nhau theo từng dòng sản phẩm, trên cơ sở cân đối với tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp.

HĐQT PNJ giao Tổng giám đốc xây dựng và triển khai phương án chi tiết, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện với HĐQT. Ủy ban Chiến lược và Tài chính có trách nhiệm giám sát, đánh giá rủi ro và hiệu quả triển khai.

Đáng chú ý, PNJ hiện chưa công bố cụ thể thời gian thanh toán mới đối với từng dòng sản phẩm. Trên mạng xã hội, doanh nghiệp cho biết đang khẩn trương hoàn thiện phương án triển khai, dự kiến áp dụng đối với các dòng hàng trang sức thời trang và vàng miếng.

Trước đó, từ ngày 21.7, PNJ áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế đối với các giao dịch mua lại trên toàn quốc. Khách hàng bán vàng, kim cương được thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

Cụ thể, sau khi hoàn tất tiếp nhận tài sản cùng hồ sơ, chứng từ hợp lệ, khách hàng nhận 10% giá trị mua lại. Sau 30 ngày nhận thêm 20%; sau 60 ngày nhận 25%; sau 90 ngày nhận 25% và đến ngày thứ 120 nhận 20% còn lại.

Với khách hàng lựa chọn đổi sản phẩm, PNJ cho phép chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang sản phẩm có giá trị bằng hoặc cao hơn. Riêng kim cương rời, khách hàng có thể đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán; không áp dụng chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng.

Việc PNJ thông báo rút ngắn thời gian thanh toán đang thu hút sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt là những người đã bán sản phẩm và đang chờ nhận các khoản tiền theo lộ trình cũ.

Khách bán vàng, kim cương cần lưu ý gì?

Điều khách hàng cần lưu ý là PNJ chưa công bố thời gian thanh toán cụ thể đối với từng dòng sản phẩm.

Việc doanh nghiệp thông báo rút ngắn thời gian thanh toán chưa đồng nghĩa tất cả sản phẩm sẽ được thanh toán một lần hoặc áp dụng chung một thời gian trả tiền. Theo chủ trương mới, mỗi dòng sản phẩm có thể có một lộ trình khác nhau. Khách hàng cần xác định rõ sản phẩm mình bán thuộc nhóm nào và thời gian nhận đủ tiền trước khi thực hiện giao dịch.

Một vấn đề khác được khách hàng quan tâm là những giao dịch đã thực hiện trước khi PNJ công bố chính sách mới. Hiện doanh nghiệp chưa nêu cụ thể các giao dịch đang trong lộ trình T+120 ngày có được chuyển sang thời gian thanh toán mới hay không.

Đây là nội dung cần được PNJ làm rõ, bởi cách áp dụng có thể khác nhau giữa giao dịch đã hoàn tất theo chính sách cũ và giao dịch phát sinh sau khi chính sách mới có hiệu lực.

Một chuyên gia trong lĩnh vực kim loại quý cho rằng bài toán của PNJ hiện nay không nhất thiết phải xóa bỏ ngay lộ trình T+120 ngày, mà có thể phân loại thời gian thanh toán theo từng dòng sản phẩm, dựa trên đặc tính thanh khoản và khả năng cân đối dòng tiền của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian thanh toán cũng đồng nghĩa PNJ phải chuẩn bị nguồn vốn lớn hơn cho hoạt động mua lại sản phẩm. Vì vậy, chính sách mới sẽ phải cân đối giữa nhu cầu nhận tiền của khách hàng và khả năng đáp ứng dòng tiền của doanh nghiệp.