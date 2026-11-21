CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa thông báo điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, áp dụng từ ngày 21/11 cho đến khi có thông báo mới.

Theo chính sách mới, PNJ tiếp tục đưa ra 2 phương án cho khách hàng, gồm chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại sang sản phẩm mới của doanh nghiệp, hoặc nhận tiền theo thời gian thanh toán tương ứng với từng nhóm sản phẩm.

Rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 1 ngày

Đáng chú ý, doanh nghiệp rút ngắn thời gian thanh toán đối với 3 nhóm sản phẩm vàng và trang sức, trong khi giữ nguyên lộ trình chi trả kéo dài 120 ngày đối với kim cương.

Cụ thể, với vàng miếng SJC, nhẫn, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo, khách hàng được thanh toán 100% giá trị vào ngày giao dịch (T) hoặc ngày kế tiếp (T+1). Trước đó, theo chính sách công bố ngày 30/9, thời gian thanh toán đối với nhóm sản phẩm này là T+2.

Tương tự, nhóm trang sức 22-24K, quà tặng sưu tầm và nhóm trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Italy, CZ/ECZ, đá tổng hợp cũng được rút ngắn thời gian thanh toán từ 7 ngày xuống trong ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp.

Trong khi đó, chính sách thu đổi đối với trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời không thay đổi.

Cụ thể, khách hàng được thanh toán 10% giá trị vào ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp, 20% vào ngày thứ 30, 25% vào ngày thứ 60, 25% vào ngày thứ 90 và 20% còn lại vào ngày thứ 120.

Phương án xử lý giao dịch thu đổi của PNJ áp dụng từ 21/11. Ảnh: PNJ.

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian thanh toán, PNJ cũng mở rộng danh sách cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại lên 141 điểm trên toàn quốc, tăng 31 cửa hàng so với danh sách 110 điểm được công bố hồi tháng 7.

Các điểm tiếp nhận được phân bổ tại nhiều khu vực, gồm TP.HCM, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, miền Tây và miền Bắc. Trong đó, khu vực TP.HCM có 40 cửa hàng, miền Bắc có 35 cửa hàng, miền Tây có 20 cửa hàng.

Tại các cửa hàng thuộc danh sách này, khách hàng có thể thực hiện giao dịch mua lại theo khung giờ hoạt động của cửa hàng, thay vì chỉ trong khoảng 15-17h hàng ngày như quy định trước đó.

Đối với các cửa hàng nằm ngoài danh sách 141 điểm, PNJ chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị hàng mua lại, tùy theo điều kiện áp dụng đối với từng nhóm sản phẩm.

Áp lực thanh khoản từ hoạt động thu đổi kim cương

Việc tiếp tục điều chỉnh chính sách thu đổi diễn ra trong bối cảnh PNJ đang đối mặt với áp lực tài chính và lượng hàng tồn kho lớn, đặc biệt ở nhóm kim cương và trang sức kim cương.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được PNJ công bố ngày 20/11, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công thừa nhận tình hình tài chính của doanh nghiệp đang ở trạng thái "hết sức khẩn cấp".

Theo ông, PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó ước tính 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển.

Đáng chú ý, một phần hàng hóa đang lưu thông cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Điều này khiến quy mô tài sản trên sổ sách không phản ánh đầy đủ khả năng thanh toán thực tế của doanh nghiệp.

Ông Công thừa nhận với nguồn lực hiện tại, PNJ không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120.

Do đó, thay vì chỉ tập trung vào phương thức thanh toán bằng tiền, PNJ đang xây dựng phương án sử dụng sản phẩm hiện có để giải quyết quyền lợi khách hàng.

Doanh nghiệp dự kiến phân loại theo từng nhóm nhu cầu, gồm khách muốn tiếp tục giữ sản phẩm, đổi sang trang sức có giá trị cao hơn hoặc chuyển thành quyền mua các sản phẩm khác.

Tuy nhiên, các phương án cụ thể vẫn đang được hoàn thiện. PNJ cần đối chiếu từng hóa đơn, xác định giá trị nghĩa vụ và lượng hàng hóa có thể sử dụng trước khi công bố điều kiện, cách thức và thời gian thực hiện.

Trong 3 tháng tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu đồng thời tiết giảm chi phí, đưa sản phẩm mới ra thị trường và phục hồi doanh số. Khả năng cải thiện kết quả kinh doanh sau quý I/2027 vẫn phụ thuộc vào sức mua và khả năng huy động vốn.

"Trách nhiệm của PNJ là thông tin rõ tình hình, cập nhật tiến trình xử lý và thực hiện những gì đã công bố để khách hàng, nhà đầu tư có cơ sở tiếp tục tin tưởng", ông Công nói.