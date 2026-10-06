Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) rời top 100 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán.

Cổ phiếu PNJ đóng cửa phiên ngày 5/10 ở mức 21.650 đồng, giảm 65,5% so với phiên 1/7, ngay trước khi vụ án liên quan đến công ty con P-Lab được công bố. Vốn hóa Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) mất 21.006 tỷ đồng, còn 11.079 tỷ đồng, và tụt từ vị trí 54 xuống 109 trong hơn 1.500 mã cổ phiếu trên ba sàn.

Thống kê sau 65 phiên kể từ đầu tháng 7, PNJ có 13 phiên giảm sàn và 7 phiên tăng trần. Tính theo giá đã điều chỉnh sau các đợt chia cổ tức và thưởng cổ phiếu, giá đóng cửa phiên 5/10 là mức thấp nhất của PNJ kể từ tháng 4/2020.

Biến cố đến với PNJ từ đầu tháng 7, khi Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. P-Lab là công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn. Ba phiên liền sau đó, PNJ nằm ở giá sàn từ đầu đến cuối phiên.

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét cho thấy từ ngày 1/7 đến 3/9, PNJ mua lại số trang sức, kim cương trị giá 4.997 tỷ đồng do khách hàng mang tới bán lại và chịu tổn thất 1.446 tỷ đồng.

Bước sang tháng 9, giá cổ phiếu PNJ giảm trở lại, trong đó đợt giảm từ cuối tháng 9 còn mạnh hơn so với hồi đầu tháng 7. Đợt giảm này bắt đầu ngay sau khi PNJ đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2026 từ lãi 3.409 tỷ đồng thành lỗ 6.271 tỷ đồng, do dự kiến trích 7.071 tỷ đồng dự phòng.

Cùng với đó, công ty trình tiếp phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, nhiều hơn cả số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo tính toán, gia đình Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung còn nắm 11,36% vốn sau khi bán 25 triệu cổ phiếu trong tháng 9. Nếu PNJ chào bán riêng lẻ ở mức tối đa và gia đình bà Dung không tham gia mua thì tỉ lệ sở hữu của gia đình bà Dung sẽ giảm còn 5,5%. PNJ sẽ trình kế hoạch lỗ và phương án chào bán lên Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ diễn ra vào ngày 21/10.