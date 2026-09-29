PNJ, NVL tiếp tục nằm sàn, nhiều triệu cổ phiếu chờ bán

Phiên giao dịch ngày 29/9 mở cửa trong tâm lý thận trọng. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện, trong khi thanh khoản ở mức thấp và dòng tiền chưa tập trung vào nhóm ngành nào. Có thời điểm, VN-Index đã lùi xuống 1.767,58 điểm, sau đó lực cầu xuất hiện về cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm, song vẫn không thể trở lại mốc tham chiếu.

Kết phiên 29/9, VN-Index chốt tại 1.777,73 điểm, giảm 2,95 điểm, tương đương 0,17% so với phiên trước. HNX-Index giảm 1,4 điểm xuống 269,91 điểm; UPCoM-Index tăng 0,54 điểm lên 125,50 điểm.

Thanh khoản trên sàn HoSE chỉ đạt gần 12.200 tỷ đồng, xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng, tập trung ở nhóm bất động sản, ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tâm điểm thị trường hôm nay vẫn thuộc về cổ phiếu NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) và PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục bị bán tháo, với lượng dư bán giá sàn lên tới hàng chục triệu đơn vị.

NVL giảm 6,79%, xuống còn 10.300 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 21,8 triệu đơn vị và dư bán tới hơn 69 triệu đơn vị. Diễn biến này xuất hiện sau khi Novaland công bố kế hoạch chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu của công ty và các công ty con.

PNJ cũng giảm hết biên độ xuống 28.600 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 6,84% với hơn 1,2 triệu đơn vị được sang tay, và dư bán giá sàn hơn 29 triệu đơn vị.

Áp lực bán mới nhất xuất hiện sau khi PNJ công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 21/10. Nội dung đáng chú ý nhất là phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2026 từ lãi gần 3.409 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng, do phải trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Như vậy, thị giá PNJ đã giảm khoảng 54,7% sau gần ba tháng. Còn nếu tính từ mức đỉnh 84.650 đồng được thiết lập cuối tháng 1/2026, cổ phiếu này đã mất hơn 66% thị giá.

Điểm sáng phiên 29/9 đến từ nhóm cổ phiếu dầu khí và cao su. Ở nhóm dầu khí, PVT tăng 6,4%, PVP tăng 6,04%, PET tăng 5,88%; PLX, PVS, GAS và BSR tăng lần lượt 2,39%, 2,1%, 1,68% và 0,31%. Cổ phiếu nhóm này đi lên trong bối cảnh giá dầu thế giới duy trì ở mức cao giữa lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, nhóm cao su cũng khởi sắc với TRC tăng 3,93%, GVR tăng 3,42%, DPR tăng 3,2% và PHR tăng 2,51%.

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên giao dịch ngày 29/9 là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với giá trị hơn 380 tỷ đồng, khối lượng bán ròng hơn 9 triệu đơn vị. Tính riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp với giá trị gần 399 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 9,3 triệu đơn vị.

Tại chiều bán, cổ phiếu VPB dẫn đầu với giá trị hơn 249 tỷ đồng, HPG với 52 tỷ đồng. Hai mã thuộc "họ Vin" là VHM và VIC cũng bị khối ngoại bán ròng, lần lượt gần 41 tỷ đồng và khoảng 50 tỷ đồng. PNJ cũng bị bán ròng gần 32 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PVT được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với giá trị 61 tỷ đồng, PLX theo sau với hơn 35 tỷ đồng. Hai mã GEX và VIX cũng được mua ròng lần lượt hơn 19 tỷ đồng và 17 tỷ đồng. Một số mã khác như VIB, BVH, KDH, FRT và VND cũng được mua ròng trong phiên hôm nay.