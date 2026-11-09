PNJ muốn thoái toàn bộ vốn tại một công ty con

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Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 9/11, HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Giải pháp Tài sản An Tín.

Phần vốn PNJ dự kiến chuyển nhượng gồm 3,25 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ của An Tín.

Để triển khai, HĐQT giao Ban Dự án Công ty An Tín phối hợp với Tổng Giám đốc xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn đầu tư của PNJ tại doanh nghiệp này, trình HĐQT xem xét, thông qua trước khi thực hiện.

Hiện đây mới là chủ trương thoái vốn, chưa phải giao dịch đã hoàn tất. PNJ chưa công bố giá chuyển nhượng, đối tác nhận chuyển nhượng cũng như thời điểm dự kiến thực hiện thương vụ.

An Tín là công ty con được PNJ thông qua chủ trương góp vốn thành lập vào ngày 28/2/2026. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó PNJ dự kiến góp 32,5 tỷ đồng, tương ứng 65% vốn điều lệ.

An Tín được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 11/3/2026, với trụ sở tại số 159C Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, TP HCM. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính của An Tín là hoạt động cấp tín dụng khác, chi tiết dịch vụ cầm đồ.

Tại ngày 30/9/2026, An Tín là một trong 4 đơn vị thành viên được PNJ liệt kê trong báo cáo tài chính hợp nhất. Ba đơn vị còn lại gồm Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO, Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ và Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ (YoY); lợi nhuận sau thuế lỗ gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ đạt doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 28% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% YoY.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với khoản dự phòng dự kiến 7.071 tỷ đồng liên quan chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. Sau khi tính khoản dự phòng này, lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến âm 6.271 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu và hoàn nhập tối đa hơn 4.602 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.