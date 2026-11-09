PNJ muốn thoái toàn bộ vốn góp tại công ty cầm đồ An Tín sau chưa đầy 8 tháng

Lợi nhuận sau thuế của PVJ trong 9 tháng đầu năm giảm gần 71% so với cùng kỳ.

PNJ vừa công bố thông tin về nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Giải pháp Tài sản An Tín. Đây là động thái đáng chú ý trong quá trình điều chỉnh danh mục đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc, đá quý này.

An Tín được thành lập ngày 11/3/2026, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động cấp tín dụng khác, cụ thể là dịch vụ cầm đồ. Như vậy, sau chưa đầy 8 tháng thành lập, PNJ đã quyết định chủ trương rút toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Quyết định thoái vốn được đưa ra trong thời điểm PNJ ghi nhận sự suy giảm đáng kể về hiệu quả kinh doanh. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của PNJ đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi gần 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt khoảng 32.704 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 470,5 tỷ đồng, giảm 70,8%.

Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo là dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 30/9/2026 lên tới 2.229 tỷ đồng, so với mức 46 tỷ đồng đầu năm. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng âm 883 tỷ đồng, trái ngược với mức dương gần 1.714 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy PNJ đang phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề về hiệu quả kinh doanh, quản trị hàng tồn kho và cân đối dòng tiền. Trong đó, áp lực từ chính sách thu đổi sản phẩm và các khoản dự phòng là những vấn đề được thị trường quan tâm khi theo dõi hoạt động của doanh nghiệp.

Không chỉ đối mặt với khó khăn về tài chính, PNJ gần đây còn ghi nhận những biến động về nhân sự quản lý.

Ngày 5/11, doanh nghiệp nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028, với lý do cá nhân. HĐQT PNJ đã quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với ông Hải. Ông được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 1/2025, sau thời gian đảm nhiệm vai trò Giám đốc Chiến lược Đầu tư tài chính tại doanh nghiệp.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, PNJ đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động khoảng 8.000 tỷ đồng. Phương án này được doanh nghiệp đặt ra trong bối cảnh cần bổ sung nguồn lực tài chính, củng cố năng lực vốn và xử lý những áp lực phát sinh trong hoạt động kinh doanh.