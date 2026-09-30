PNJ muốn phát hành thêm 550 triệu cổ phiếu, điều chỉnh chính sách thu đổi vàng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) vừa bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 21/10 tới đây, trong đó trình phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu và hoàn nhập tối đa 4.602,8 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo tờ trình, PNJ dự kiến chào bán tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian thực hiện từ quý IV/2026 đến quý III/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở nhu cầu vốn, kết quả đàm phán với nhà đầu tư và Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, nhưng không vượt quá mức tối đa nêu trên.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Giá chào bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá phát hành, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét.

PNJ hiện có hơn 511 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phát hành đủ 550 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu mới sẽ cao hơn số lượng đang lưu hành hiện tại.

Về phương án sử dụng vốn, khoảng 60% số tiền thu được dự kiến phục vụ hoạt động kinh doanh trong tương lai, trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.

Khoảng 20% được bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phần còn lại dành cho các nhu cầu tài chính khác và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn, dài hạn của công ty.

Nguồn vốn dự kiến được giải ngân từ năm 2027 đến quý II/2028. Trong thời gian chưa sử dụng, PNJ có thể gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng.

Cùng với phương án phát hành, PNJ trình cổ đông việc hoàn nhập tối đa 4.602,8 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thực hiện từ quý IV/2026 đến hết năm 2027.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã được soát xét, Quỹ đầu tư phát triển của PNJ có số dư hơn 4.602 tỷ đồng tại ngày 30/6. Việc hoàn nhập chỉ làm thay đổi cơ cấu các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.

Cùng ngày, PNJ cũng công bố điều chỉnh chính sách thu đổi một số sản phẩm. Theo đó, với vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo, công ty thanh toán 100% giá trị sau hai ngày kể từ ngày giao dịch.

Một số nhóm trang sức vàng 22-24K, quà tặng sưu tầm, trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý, CZ/ECZ và đá tổng hợp được thanh toán 100% sau 7 ngày.

Đối với trang sức kim cương, trang sức vỏ, đá màu, ngọc trai và kim cương rời, thời gian thanh toán tối đa vẫn 120 ngày, chia thành 5 đợt theo từng mốc thời gian.

Khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại sang sản phẩm PNJ. Việc chuyển đổi toàn bộ được áp dụng tại các cửa hàng, trong khi phương án chuyển đổi một phần hoặc nhận tiền được áp dụng tại một số cửa hàng trong khung giờ 15-17h hằng ngày.

Diễn biến thị giá cổ phiếu PNJ (Ảnh: SSI).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ giảm sàn trong ba phiên liên tiếp 28-30/9. Riêng phiên 30/9, cổ phiếu giảm 6,99% xuống 26.600 đồng/cổ phiếu, trong khi lượng dư bán giá sàn tính đến cuối phiên đã vượt 26 triệu đơn vị.

Tính từ ngày 2/7 đến hết phiên 29/9, thị giá PNJ giảm 54,7%, từ 63.100 đồng xuống 28.600 đồng/cổ phiếu. So với mức đỉnh 84.600 đồng/cổ phiếu ghi nhận cuối tháng 1/2026, thị giá tại phiên 30/9 giảm gần 69%.