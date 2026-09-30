PNJ muốn chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu

Ảnh minh họa. Nguồn: PNJ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ), ngày 29/9, công bố thêm các tờ trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, gồm phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

Về phát hành riêng lẻ, PNJ dự kiến chào bán tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đợt chào bán dự kiến triển khai từ quý 4/2026 đến quý 3/2027. Số lượng phát hành thực tế sẽ do HĐQT quyết định căn cứ giá chào bán, nhu cầu vốn thực tế và kết quả đàm phán với nhà đầu tư.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp theo quy định pháp luật.

Giá chào bán được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trên HoSE trước ngày HĐQT thông qua giá chào bán; đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm HĐQT quyết định giá.

HĐQT đề xuất được giao quyết định mức giá cụ thể trên cơ sở nguyên tắc trên, tình hình thị trường, kết quả hoạt động kinh doanh, nhu cầu huy động vốn, mức độ pha loãng và lợi ích của công ty, cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ đang trải qua chuỗi giảm sàn liên tiếp. Phiên 28 và 29/9, mã dư bán sàn hàng chục triệu đơn vị khi đóng cửa. Phiên sáng 30/9, mã tiếp tục bị bán tháo ngay từ đầu phiên, lùi về giá 26.600 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Sau 30 phút giao dịch, mã đã dư bán sàn hơn 25 triệu cổ phiếu.

60% vốn huy động dự kiến dành cho kế hoạch kinh doanh

Theo tờ trình, PNJ cho biết việc huy động thêm vốn nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng các nhu cầu tài chính khác.

Cụ thể, 60% tổng số tiền thu được dự kiến được sử dụng để thực hiện kế hoạch kinh doanh trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Khoảng 20% được bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.

20% còn lại, nếu có, sẽ được bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn. Thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2027 đến quý 2/2028, sau khi hoàn tất đợt chào bán. Trong thời gian chưa giải ngân, nguồn tiền có thể được gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng phù hợp quy định.

Hoàn nhập hơn 4.600 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển

Về phương án hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tờ trình của HĐQT PNJ cho biết, Quỹ đầu tư phát triển là một khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, được hình thành từ việc trích lập lợi nhuận sau thuế trong các năm trước.

Tại thời điểm kết thúc ngày 30/6/2026, theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét, số dư Quỹ đầu tư phát triển của PNJ đạt hơn 4.602,8 tỷ đồng.

Nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT đề xuất hoàn nhập tối đa 4.602,8 tỷ đồng từ quỹ này vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2026 đến hết năm 2027, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Theo HĐQT, việc hoàn nhập là điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm thực hiện. HĐQT sẽ căn cứ kết quả kinh doanh, tình hình tài chính thực tế và số dư Quỹ đầu tư phát triển để quyết định số tiền hoàn nhập cụ thể, nhưng không vượt mức được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ bất thường của PNJ dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tới đây. Trước đó, PNJ đã công bố tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức. Về kế hoạch kinh doanh, HĐQT dự kiến lợi nhuận sau thuế năm nay âm khoảng 6.271 tỷ đồng, so với kế hoạch cũ là lãi 3.409 tỷ đồng. Sự thay đổi lớn này là do công ty dự kiến trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa. Về cổ tức tiền mặt, HĐQT đề xuất điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2025 từ 20% xuống 10% mệnh giá. Công ty đã tạm ứng 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/1/2026. Do đó, nếu phương án điều chỉnh được thông qua, PNJ đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025. Năm 2026, HĐQT đề xuất không chia cổ tức, trong khi kế hoạch đã được cổ đông thông qua là 20%.