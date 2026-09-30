PNJ mất gần 30.000 tỷ đồng vốn hóa, gia đình Chủ tịch vẫn nắm hơn 58 triệu cổ phiếu

Phiên 30/9, PNJ giảm 6,99% xuống 26.600 đồng/cp. Đây là phiên thứ ba liên tiếp mã cổ phiếu này nằm sàn, sau khi giảm 6,97% trong phiên 28/9 và 6,84% trong phiên 29/9.

Lực bán tiếp tục áp đảo khi hàng chục triệu cổ phiếu PNJ được đặt bán ở mức giá sàn. Sau ba phiên, thị giá PNJ giảm gần 20%.

Cổ phiếu PNJ giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp.

Nếu tính từ đầu tháng 7, mức giảm còn lớn hơn nhiều. Theo dữ liệu, từ ngày 2/7 đến phiên 30/9, PNJ đã mất khoảng 36.500 đồng/cp. So với vùng đỉnh hồi tháng 1, thị giá hiện thấp hơn gần 69%. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó đã giảm khoảng 30.000 tỷ đồng.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh PNJ liên tục công bố những thay đổi lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức và kế hoạch tài chính.

Một trong những thông tin được thị trường chú ý là các giao dịch cổ phiếu của người thân bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ.

Trong tháng 9, hai con gái bà Dung đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Bà Trần Phương Ngọc Hà bán 18 triệu cổ phiếu, sau giao dịch còn 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo bán 7 triệu cổ phiếu và hiện còn hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,15% vốn PNJ.

Đáng chú ý, theo thông tin doanh nghiệp công bố, nguồn tiền thu được từ các giao dịch này được gia đình bà Dung sử dụng để cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến cuối tháng 8, gia đình Chủ tịch đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng cho PNJ.

Không chỉ hai người con, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong thời gian từ ngày 1-30/10. Trước giao dịch, ông Duy sở hữu gần 14 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,7% vốn.

Sau các giao dịch đã thực hiện, nhóm gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung vẫn sở hữu lượng cổ phiếu đáng kể. Tổng cộng bà Dung và các thành viên trong gia đình đang nắm khoảng 58,16 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 11,36% vốn.

Nếu ông Cao Ngọc Duy bán hết 9 triệu cổ phiếu đăng ký, tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình sẽ tiếp tục giảm.

Áp lực về vốn diễn ra đồng thời với quá trình PNJ điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh. Trong 8 tháng đầu năm, PNJ đạt khoảng 31.404 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 54%, xuống khoảng 668 tỷ đồng. Riêng tháng 7 và 8, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 61 tỷ đồng.

PNJ sau đó điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Doanh thu dự kiến giảm từ 48.660 tỷ đồng xuống 39.057 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chuyển từ kế hoạch lãi 3.409 tỷ đồng sang dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến các tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi sản phẩm đã bán. Nếu loại trừ khoản dự phòng này, PNJ dự kiến vẫn có khoảng 801 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Doanh nghiệp cũng dự kiến giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống 10% và không chia cổ tức tiền mặt năm 2026.

Để củng cố nguồn lực tài chính, PNJ đang xây dựng kế hoạch huy động khoảng 8.000 tỷ đồng trong 3 năm tới.

Trong đó, đáng chú ý là phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với mệnh giá 10.000 đồng/cp, quy mô phát hành tương đương 5.500 tỷ đồng theo mệnh giá.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương khoảng 107% lượng cổ phiếu PNJ đang lưu hành. Nếu phát hành toàn bộ, số cổ phiếu lưu hành của PNJ có thể tăng từ hơn 511 triệu lên khoảng 1,06 tỷ đơn vị.

Theo phương án sử dụng vốn, 60% số tiền huy động sẽ phục vụ kế hoạch kinh doanh liên quan chính sách thu đổi hàng hóa đã bán; 20% bổ sung vốn lưu động và 20% còn lại bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Song song với bài toán vốn, PNJ đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động.

Doanh nghiệp dự kiến đóng khoảng 25-30 cửa hàng trong năm nay và mở khoảng 10 cửa hàng mới, qua đó tái phân bổ nguồn lực trong hệ thống. Một số đầu mối trong bộ máy quản trị cũng được điều chỉnh.

Theo kế hoạch mới, từ ngày 10/10, cơ cấu tổ chức của PNJ sẽ có thay đổi, trong đó một số đơn vị được sắp xếp lại nhằm tinh gọn bộ máy và nâng hiệu quả hoạt động.

Những động thái này diễn ra sau khi PNJ gặp biến động lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương và chính sách thu đổi sản phẩm.