PNJ lỗ gần 3 tỷ đồng mỗi ngày trong quý III

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào sáng 21/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III/2026 với doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng giảm 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp giảm 62% xuống 609 tỷ đồng.

Quý này, PNJ báo lỗ sau thuế 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 495 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty ghi nhận mức lợi nhuận âm (quý I lỗ 283 tỷ đồng). Tính trung bình mỗi ngày trong quý III, doanh nghiệp vàng bạc này lỗ gần 3 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, khoản lỗ này chưa bao gồm dự phòng tổn thất hơn 7.000 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi kim cương. Theo PNJ, làn sóng khách hàng bán lại sản phẩm trong tháng 7 đã tạo áp lực lớn lên dòng tiền.

Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết làn sóng khách hàng bán lại sản phẩm tăng đột biến từ tháng 7, sau sự việc liên quan đến giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (P-Lab), công ty con của PNJ.

Theo ông Công, trong điều kiện bình thường, hoạt động thu đổi diễn ra rải rác theo nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, trong tháng 7/2026, giá trị khách hàng bán lại mỗi ngày tăng lên khoảng 10 lần mức bình thường. Riêng tháng này, tổng giá trị sản phẩm được bán lại đạt gần 6.000 tỷ đồng, gần bằng cả năm 2025.

Toàn cảnh đại hội của PNJ. Ảnh: XN.

Cũng tại đại hội, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ cũng thừa nhận đây là thời điểm khó khăn nhất trong gần 40 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

"Tôi hiểu những lo lắng, thất vọng của quý vị khi chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm, kế hoạch lợi nhuận phải điều chỉnh từ lãi sang lỗ lớn và những biến động chưa từng có của thị trường trang sức. Thay mặt ban lãnh đạo PNJ, tôi chân thành xin lỗi quý vị cổ đông vì những tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin của quý vị", bà Dung nói.

Theo chủ tịch PNJ, công ty triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bởi những biến động của thị trường và sự thay đổi trong niềm tin, hành vi khách hàng đang tác động sâu sắc đến hoạt động kinh doanh và sức khỏe tài chính của công ty PNJ.

Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải đưa ra những quyết định quan trọng. Vì vậy, hội đồng quản trị trình quý cổ đông xem xét việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026, phương án huy động vốn nhằm củng cố nguồn lực tài chính, đồng thời chia sẻ định hướng tái thiết PNJ trong giai đoạn tới.

"Đại hội hôm nay không chỉ để nhìn lại những khó khăn đã xảy ra, mà quan trọng hơn để cùng quý vị cổ đông xem xét những quyết định cần thiết cho chặng đường phục hồi phía trước", bà Dung chia sẻ.