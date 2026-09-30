PNJ lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 550 triệu cổ phiếu

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã Ck: PNJ) vừa cập nhật tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bổ sung các tờ trình liên quan đến hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo tài liệu công bố, PNJ dự kiến hoàn nhập hơn 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đây là khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, được hình thành từ phần lợi nhuận sau thuế của công ty đã trích lập trong các năm trước theo phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cùng với nội dung trên, PNJ trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một năm.

Giá chào bán dự kiến được xác định theo hai điều kiện. Theo đó, mức giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm Hội đồng quản trị quyết định giá.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động, PNJ dự kiến dành 60% số tiền thu được để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi đối với hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.

Phần vốn còn lại được chia thành hai khoản với tỷ trọng 20% mỗi khoản. Trong đó, một phần được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác; phần còn lại dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Theo kế hoạch, nguồn vốn huy động từ đợt chào bán sẽ được giải ngân từ năm 2027 đến quý II/2028. Trong thời gian chưa sử dụng, số tiền thu được có thể được PNJ gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng.

Thời gian thực hiện đợt chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng 30/9, cổ phiếu PNJ giao dịch ở mức 26.600 đồng/cổ phiếu, giảm 58,5% so với mức 64.000 đồng/cổ phiếu cách đây 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu từng ghi nhận mức giá 43.100 đồng/cổ phiếu, đồng thời có hai phiên tăng trần vào ngày 21/8 và 24/8, với giá đóng cửa lần lượt là 39.900 đồng và 42.650 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 511 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của PNJ tương ứng khoảng 13.611 tỷ đồng tại mức giá 26.600 đồng/cổ phiếu.