PNJ lên kế hoạch phát hành 550 triệu cổ phiếu và hoàn nhập 4.600 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển giữa đà lao dốc

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và cấu trúc lại vốn chủ sở hữu

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa cập nhật thêm hai nội dung trọng tâm vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Nội dung thứ nhất xoay quanh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn. Cụ thể, PNJ dự kiến chào bán tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông hướng tới các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Khối lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt này sẽ chịu điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một năm. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ quý 4 năm 2026 đến quý 2 năm 2027.

Mức giá chào bán dự kiến được Hội đồng quản trị xác định không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu PNJ trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày thông qua nghị quyết về giá. Đồng thời, mức giá này cũng phải đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu được ghi nhận theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã qua kiểm toán hoặc soát xét. Nguồn vốn khổng lồ thu về từ đợt phát hành sẽ được PNJ phân bổ tỷ lệ 60% để đáp ứng kế hoạch kinh doanh theo chính sách thu đổi và mua lại hàng hóa mới điều chỉnh. Phần 40% còn lại được chia đều cho hai mục tiêu bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất và thanh toán các khoản vay ngắn hạn. Quá trình giải ngân dòng vốn này dự kiến thực hiện từ năm 2027 đến quý 2 năm 2028.

Cùng với phương án gọi vốn mới, PNJ cũng đệ trình cổ đông thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Quỹ đầu tư phát triển là quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của các năm tài chính trước đó. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên tính đến ngày 30/6 cho thấy số dư tại quỹ này của PNJ đang ở mức hơn 4.600 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đề xuất hoàn nhập tối đa toàn bộ số dư này trong khoảng thời gian từ quý 4 năm 2026 đến hết năm 2027. Ban lãnh đạo PNJ khẳng định việc hoàn nhập chỉ là bước điều chỉnh kỹ thuật giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu và hoàn toàn không làm thay đổi tổng quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Giá cổ phiếu "bốc hơi" 66% khi doanh nghiệp dự kiến lỗ hơn 6.200 tỷ đồng

Các kế hoạch tái cấu trúc tài chính dồn dập được đưa ra ngay sau khi PNJ công bố bản tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường với thông tin gây sốc về kế hoạch kinh doanh. Theo bản kế hoạch mới được điều chỉnh, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 39.057 tỷ đồng nhưng dự kiến ghi nhận mức lỗ sau thuế khổng lồ lên tới 6.271 tỷ đồng. Khoản lỗ này xuất phát từ việc công ty phải thực hiện trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng để dự phòng rủi ro cho các tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Phản ứng trước những thông tin tiêu cực về triển vọng lợi nhuận, thị trường chứng khoán đã chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh mẽ đối với cổ phiếu PNJ. Trên sàn HoSE, thị giá PNJ đã giảm sàn hai phiên liên tiếp, lùi sâu xuống mức 28.600 đồng mỗi cổ phiếu. Đây là vùng giá giao dịch thấp nhất của mã chứng khoán này trong khoảng 6 năm trở lại đây.

Tính từ vùng đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1 đầu năm nay, thị giá cổ phiếu PNJ đã "bốc hơi" tới 66% giá trị. Cú trượt dốc không phanh của cổ phiếu trên sàn chứng khoán đã kéo vốn hóa thị trường của "ông lớn" ngành vàng bạc đá quý thu hẹp chỉ còn khoảng 14.635 tỷ đồng, phản ánh rõ tâm lý e ngại của giới đầu tư trước sức ép tài chính mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.