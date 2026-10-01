PNJ giảm sàn phiên thứ tư, cổ phiếu 'họ Masan' ngược dòng thị trường

PNJ giảm sàn phiên thứ tư liên tiếp. Nguồn: Vietstock Finance

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10, VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,30 điểm. HNX-Index cũng giảm 2,98 điểm, còn UPCoM ngược chiều tăng 0,21 điểm.

Tổng giá trị giao dịch đạt gần 20.000 tỷ đồng, song có đóng góp lớn bởi giao dịch thỏa thuận với hơn 7.000 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên giảm với 367 mã giảm giá, trong khi số mã tăng là 278.

Áp lực lên thị trường đến từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó tác động tiêu cực nhất là VIC khi giảm 3,47%, lùi về giá 220.000 đồng/cp. Cùng với đó là một số mã bluechip ngân hàng như STB -5%, SSB -2,74%, LPB -4,55%.

Tại nhóm ngân hàng, ngoài các mã lớn kể trên thì giảm đáng kể còn có NVB -4,2%, EIB -2,64%, BAB -1,85%. Chiều ngược lại, VBB tích cực nhất nhóm khi tăng hơn 6% lên giá 14.150 đồng/cp, tiến sát đỉnh lịch sử. Đây là phiên thứ tư liên tiếp cổ phiếu của Vietbank tăng mạnh.

Nhóm chứng khoán đa phần giảm nhẹ hoặc đứng tham chiếu. Giảm đáng kể có TCX -2,23%, CSI -2%, EVS -2%. HCM, VIX, VND, VPX tăng hơn 1%. Ngược chiều có SHS +2,31%, SBS +2,5%, ORS +2,66%, LPS +1,88%; SSI, VCI, BVS, DSC, KAI tăng nhẹ.

Tương tự tại nhóm bất động sản, các cổ phiếu chủ yếu điều chỉnh nhẹ hoặc đứng tham chiếu. Giảm đáng kể ngoài VIC còn có TCH -2,16%, VPI -1,52%, KDH -1,3%. HDC có thời điểm giảm mạnh hơn 4% song cuối phiên “rút chân” còn giảm 0,5%. Chiều tăng tích cực nhất là KHG tăng trần. Một số mã tăng nhẹ như NLG, DXG, SIP, CLI, VC3, HQC, LDG…

NVL sau phiên được “giải cứu” hôm qua có sự phục hồi, tăng gần 2% lên giá 10.400 đồng/cp; khớp lệnh hơn 15,6 triệu đơn vị. Hôm qua, cổ phiếu của Novaland khớp lệnh tới hơn 97 triệu đơn vị.

PNJ vẫn "chất sàn"

Ở các nhóm ngành khác, các cổ phiếu cũng đa phần biến động trong biên độ hẹp. Nhóm Gelex đồng loạt điều chỉnh với GEX -1,45%, GEL -4,58%, GEE -5,55%.

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục giảm hết biên độ 6,95%, lùi về giá 24.750 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 8/2020. Mã chỉ khớp lệnh hơn 1,67 triệu đơn vị, trong khi dư bán giá sàn hơn 37,7 triệu đơn vị. Đây là phiên giảm sàn thứ tư liên tiếp của mã này, sau khi PNJ công bố nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường với tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2026 lỗ 6.271 tỷ đồng.

Khối ngoại mua thỏa thuận hơn 3.200 tỷ đồng cổ phiếu MSR

Ngược chiều, nhóm cổ phiếu Masan lại diễn biến tích cực, với MSN +2,75%, MSR +5,4%.

MSR của Masan High-Tech Materials lập đỉnh mới ở vùng giá 58.600 đồng/cp. Mã chỉ khớp lệnh gần 4 triệu đơn vị nhưng giao dịch thỏa thuận hơn 55,1 triệu đơn vị, với giá trị gần 3.240 tỷ đồng và hoàn toàn đến từ khối ngoại.

Giao dịch quy mô lớn này xuất hiện đúng ngày đầu tiên Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (thành viên của Tập đoàn Masan) bắt đầu thời gian đăng ký bán hơn 110,49 triệu cổ phiếu MSR, tương đương 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành, theo phương thức thỏa thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 1/10 đến 30/10/2026.

Theo thông tin chính thức từ Masan Group, trong lượng cổ phiếu đăng ký bán, khoảng 55,1 triệu cổ phiếu, tương đương 4,99% vốn MSR, dự kiến được chuyển nhượng cho The Elmet Group Co - đối tác thương mại lâu năm của MSR tại Mỹ. Phần còn lại, tương đương tối đa 5,01% vốn, dự kiến dành cho các nhà đầu tư tổ chức với mức giá tương đương giao dịch với Elmet.

Nếu loại giao dịch đột biến tại MSR, hoạt động của khối ngoại ở các cổ phiếu còn lại nhìn chung không lớn. SBT được mua ròng 160 tỷ đồng, tiếp đến là VHM 61 tỷ đồng, HDB 61 tỷ đồng, PLX 5 tỷ đồng, MSN 50 tỷ đồng…

Ở chiều bán, TCB đứng đầu với 86 tỷ đồng, tiếp đến là MSB 72 tỷ đồng, VNM 47 tỷ đồng, PNJ 41 tỷ đồng, STB 36 tỷ đồng…

Tính chung toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 4.885 tỷ đồng và bán ra 1.735 tỷ đồng, tức mua ròng 3.150 tỷ đồng. Trong đó riêng giao dịch thỏa thuận MSR đã chiếm hơn 3.200 tỷ đồng.