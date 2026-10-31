PNJ giảm hơn 1.000 nhân sự sau 9 tháng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp còn 609 tỷ đồng, giảm 62%. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp mạnh từ 19,8% trong quý III/2025 xuống còn 8,7%.

Lỗ 258 tỷ đồng trong quý III

Theo giải trình của PNJ, doanh thu sụt giảm chủ yếu do sự thay đổi nhu cầu thị trường. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp chịu tác động từ biến động bất thường của giá vàng, cùng sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu và nhóm sản phẩm.

Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm nhờ các chương trình tối ưu chi phí triển khai trong năm, chi phí tài chính lại tăng từ 30 tỷ đồng lên 82 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay gia tăng.

Kết quả, PNJ báo lỗ sau thuế 258 tỷ đồng trong quý III, trái ngược khoản lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, với tổng mức lỗ trong hai quý gần nhất lên gần 1.000 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 471 tỷ đồng, giảm 71%.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của PNJ đạt 20.126 tỷ đồng, giảm nhẹ 38 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho sau khi trừ dự phòng đạt 16.626 tỷ đồng, tăng 5% và chiếm gần 83% tổng tài sản.

Đáng chú ý, khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng mạnh từ 46 tỷ đồng đầu năm lên 2.229 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Riêng nhóm hàng tồn kho gồm trang sức kim cương và kim cương rời có giá gốc 5.160 tỷ đồng, với khoản dự phòng giảm giá lên tới 1.685 tỷ đồng, tương đương khoảng 76% tổng dự phòng hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ đạt khoảng 6.927 tỷ đồng, không biến động đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu vay nợ ghi nhận sự thay đổi. Cụ thể, dư nợ vay ngân hàng giảm 607 tỷ đồng, tương đương 14%, xuống còn 3.617 tỷ đồng.

Ngược lại, PNJ phát sinh khoản vay từ cá nhân trị giá 704 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay từ bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, chiếm 700 tỷ đồng, với lãi suất 10%/năm và thời hạn đáo hạn vào ngày 25/9/2027.

Giảm hơn 1.000 nhân sự sau 9 tháng

Bên cạnh những biến động về tài chính, quy mô nhân sự của PNJ cũng thu hẹp đáng kể. Tính đến cuối tháng 9, doanh nghiệp và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm 1.041 người, tương đương gần 13% so với đầu năm.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm, cổ phiếu PNJ cũng liên tục chịu áp lực bán trên thị trường chứng khoán. Mới đây, CTCP Chứng khoán MB (MBS) thông báo dự kiến bán giải chấp 2,17 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung.

Thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ ngày 30/10 và kéo dài cho đến khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đáp ứng tỷ lệ ký quỹ theo quy định. Giao dịch có thể được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Theo MBS, số lượng cổ phiếu thực tế bị bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức dự kiến, tùy thuộc diễn biến giá thị trường và giá trị tài sản bảo đảm. Việc bán giải chấp cũng có thể không diễn ra nếu khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc bổ sung đủ tài sản bảo đảm.

Trước đó, ngày 8/10, bà Giao đã bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà nắm giữ giảm xuống còn khoảng 11,7 triệu đơn vị, tương đương 2,29% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Bán giải chấp là biện pháp công ty chứng khoán chủ động bán cổ phiếu trong tài khoản nhà đầu tư khi giá trị tài sản bảo đảm giảm xuống dưới ngưỡng quy định, nhằm thu hồi khoản vay ký quỹ và đưa tài khoản về tỷ lệ an toàn yêu cầu.

Cổ phiếu PNJ bắt đầu lao dốc từ đầu tháng 7, sau khi thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn - bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia được công bố.

Dù cơ quan chức năng đã xác định số kim cương liên quan vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ PNJ, thông tin này vẫn làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư, khiến cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh và tiếp tục mất giá trong những tháng sau đó.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường mới đây, bà Dung cho biết trong những tháng qua, ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng, thực hiện giao dịch thu đổi và cân đối nguồn lực tài chính để ứng phó với biến động.

Tuy nhiên, lãnh đạo PNJ thừa nhận những nỗ lực này chưa đủ để ngăn chặn tác động nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh và giá trị doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, công ty buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết, gồm đánh giá đầy đủ rủi ro, dự kiến trích lập khoản dự phòng lớn theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, đồng thời chuẩn bị những thay đổi căn bản về chính sách, quản trị và hoạt động kinh doanh.

"Chúng tôi lựa chọn nhìn thẳng vào thực tế, hành động để tạo nền tảng cho sự phục hồi càng sớm càng tốt", bà Dung nhấn mạnh.

Liên quan việc các thành viên trong gia đình liên tục giảm sở hữu cổ phiếu PNJ giữa giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn, bà Dung giải thích mục đích của các giao dịch này là huy động nguồn tiền cho PNJ vay, qua đó hỗ trợ thanh khoản.

"PNJ vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của gia đình chúng tôi. Nếu có lựa chọn tốt hơn thì chắc tôi đã không bán cổ phiếu của mình", bà Dung chia sẻ.

Chủ tịch PNJ cũng cho biết việc con gái bà bị bán giải chấp cổ phiếu vừa qua nằm ngoài mong muốn của gia đình. Bản thân bà cũng chịu ảnh hưởng khi giá cổ phiếu giảm như những cổ đông khác.