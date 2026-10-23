PNJ giảm gần một nửa: Cẩn trọng bẫy bắt đáy cổ phiếu

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đang trở thành ví dụ điển hình về rủi ro bắt đáy trong xu hướng giảm (downtrend).

Cổ phiếu giảm sâu thường kích thích tâm lý bắt đáy, nhưng trường hợp PNJ cho thấy giá thấp chưa chắc là cơ hội.

Từ mức 33.000 đồng/cp ngày 25/9/2026, PNJ giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/9 đến 2/10. Sau đó, cổ phiếu tiếp tục dò đáy, có thời điểm lùi về 18.150 đồng/cp trong phiên 12/10. Dù xuất hiện những phiên tăng mạnh, đà hồi phục không bền vững khi áp lực bán nhanh chóng quay trở lại.

Đến ngày 23/10, PNJ đóng cửa ở mức 17.450 đồng/cp, thấp hơn 47% so với cuối tháng 9. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư mua vào tại vùng giá 30.000 đồng vẫn phải chịu khoản lỗ lớn, trong khi những người bắt đáy sớm cũng đối mặt nguy cơ thua lỗ nếu kỳ vọng giá phục hồi quá nhanh.

Điều đáng nói, áp lực lên PNJ không chỉ đến từ diễn biến cung cầu trên thị trường mà còn xuất phát từ những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp.

Theo số liệu sơ bộ được công bố, doanh thu thuần quý III/2026 của PNJ đạt gần 7.000 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 62%, còn 609 tỷ đồng. Doanh nghiệp chuyển từ lãi sang lỗ ròng 258 tỷ đồng, trong bối cảnh phải tính đến các nghĩa vụ mua lại sản phẩm và áp lực thanh khoản.

Đáng chú ý, trong báo cáo mới đây, SSI Research tiếp tục duy trì trạng thái “Đang xem xét” đối với cổ phiếu PNJ. Những bất định liên quan đến nghĩa vụ thu đổi sản phẩm, nhu cầu vốn, nguy cơ pha loãng cổ đông và tốc độ phục hồi lợi nhuận khiến việc đánh giá giá trị hợp lý của doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn.

Trường hợp PNJ cho thấy một cổ phiếu giảm 30-40% không có nghĩa đã chạm đáy. Khi triển vọng lợi nhuận thay đổi, nghĩa vụ tài chính gia tăng hoặc doanh nghiệp cần huy động thêm vốn, mức định giá hợp lý cũng có thể giảm xuống. Khi đó, thị giá thấp hơn nhiều so với quá khứ chưa chắc đã hấp dẫn.

Sai lầm phổ biến của nhà đầu tư là liên tục mua thêm khi giá giảm, với suy nghĩ bình quân giá xuống sẽ giúp khoản đầu tư sớm hòa vốn. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân khiến cổ phiếu lao dốc chưa được giải quyết, việc gia tăng tỷ trọng chỉ khiến lượng vốn chịu rủi ro lớn hơn.

Những phiên tăng mạnh xen kẽ các phiên giảm sâu của PNJ cũng cho thấy nhịp hồi kỹ thuật chưa đủ xác nhận xu hướng đảo chiều. Nhà đầu tư cần theo dõi khả năng hình thành nền giá ổn định, diễn biến thanh khoản và sự cải thiện của các yếu tố cơ bản thay vì chỉ dựa vào mức giảm so với đỉnh để quyết định giải ngân.

Điều này không đồng nghĩa mọi cổ phiếu trong downtrend đều không thể mua. Cơ hội vẫn có thể xuất hiện khi giá phản ánh hợp lý rủi ro và triển vọng phục hồi được củng cố. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần kiểm soát tỷ trọng vốn, hạn chế sử dụng đòn bẩy và xác định rõ điều kiện đánh giá lại quyết định đầu tư.

Bài học từ PNJ không phải là cứ mua cổ phiếu đang giảm sẽ thua lỗ, mà là mua chỉ vì cổ phiếu đã giảm sâu có thể khiến nhà đầu tư mắc kẹt trong một xu hướng giảm kéo dài. Trên thị trường chứng khoán, điều quan trọng không phải mua được mức giá thấp nhất, mà là nhận diện khi nào rủi ro thực sự bắt đầu giảm.