PNJ giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

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CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), giải trình về việc giá cổ phiếu PNJ giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/9 đến 2/10/2026.

Theo PNJ, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây có xu hướng điều chỉnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Bên cạnh đó, công ty ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Việc này có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu, ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá.

Một yếu tố khác được PNJ đề cập là trong tháng 9/2026, doanh nghiệp liên tục công bố nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

“Chúng tôi cũng hiểu rằng tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư,” công văn giải trình của PNJ viết.

Vì sao phải trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng?

­Trong công văn giải trình, PNJ dành phần đáng kể để làm rõ kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026, với lợi nhuận dự kiến âm hơn 6.200 tỷ đồng (kế hoạch cũ là lãi hơn 3.400 tỷ đồng).

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, bối cảnh kinh doanh thay đổi do sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương trong năm 2026 phát sinh ngoài dự kiến, tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình cổ đông, cũng như phát sinh áp lực tài chính liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán.

Thứ hai, công ty dự kiến triển khai một số hoạt động thay đổi phương thức thu đổi, dẫn đến khả năng tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể. Điều này có thể khiến tỷ lệ tổn thất ước tính tổng thể cao hơn so với mức được tham chiếu tại báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét.

Trên cơ sở đó, PNJ dự kiến trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán với giá trị trích lập dự phòng ước tính là 7.071,137 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lưu ý đây mới là giá trị ước tính, được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hiện có, trong đó có giả định về khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm. Đây cũng không phải khoản chi tiền mặt thực tế phát sinh ngay tại thời điểm trích lập.

Với 5 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu PNJ đóng cửa phiên 2/10 ở giá 23.050 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 7/2020. Tuy nhiên không như 4 phiên trước “chất sàn” hàng chục triệu đơn vị khi đóng cửa, mã đã nhận được lực cầu “bắt đáy” trong phiên 2/10 khi khớp lệnh tới hơn 76 triệu đơn vị. Số lượng này tương đương gần 15% vốn cổ phần công ty.

Cổ phiếu PNJ bước vào pha giảm từ đầu tháng 7/2026, sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty con của PNJ bị bắt - để điều tra liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Dù sau đó cơ quan công an đã xác định toàn bộ số kim cương trong vụ buôn lậu trên không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ song ảnh hưởng của vụ việc đến doanh nghiệp vẫn rất lớn. Theo công bố của PNJ, chỉ trong giai đoạn từ 1/7 đến 27/7, công ty đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Từ vùng giá hơn 63.000 đồng/cp hồi đầu tháng 7, đến nay cổ phiếu PNJ đã mất 63% thị giá.