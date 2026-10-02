PNJ giải trình sau 5 phiên giảm sàn, dự kiến trích lập hơn 7.071 tỷ đồng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp.

Trong văn bản gửi HOSE, PNJ cho rằng diễn biến giá cổ phiếu thời gian qua không xuất phát từ một yếu tố đơn lẻ.

Trước hết, doanh nghiệp đề cập đến bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có xu hướng điều chỉnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Song song với đó, một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ.

Theo doanh nghiệp, việc thay đổi chính sách margin có thể làm gia tăng áp lực bán, qua đó ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như biến động giá cổ phiếu trên thị trường.

Một yếu tố khác được PNJ nhắc đến là mật độ thông tin công bố trong tháng 9 khá dày.

Trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp liên tiếp công bố nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị và kinh doanh, từ chủ trương nhận khoản vay của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT, giao dịch cổ phiếu của người có liên quan, thay đổi thời gian thanh toán khi mua lại sản phẩm từ khách hàng đến tài liệu ĐHĐCĐ bất thường.

Bên cạnh đó là báo cáo kết quả kinh doanh tháng 7 và tháng 8, các thay đổi nhân sự và tài liệu bổ sung cho cuộc họp cổ đông bất thường.

PNJ khẳng định các thông tin trên phát sinh độc lập về chủ thể, tại những thời điểm khác nhau và đều được công bố theo quy định. Tuy vậy, doanh nghiệp thừa nhận việc có nhiều thông tin xuất hiện trong thời gian ngắn có thể tác động đến tâm lý của nhà đầu tư.

Khoản dự phòng hơn 7.071 tỷ đồng kéo kế hoạch lợi nhuận đảo chiều

Đáng chú ý, chuỗi giảm mạnh của cổ phiếu diễn ra trong thời điểm thị trường đang phải hấp thụ những thay đổi lớn trong kế hoạch kinh doanh năm 2026 của PNJ.

Doanh nghiệp cho biết bối cảnh hoạt động đã thay đổi sau sự cố liên quan đến hoạt động kim cương trong năm 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh được thông qua trước đó.

Cùng với đó, PNJ thực hiện một số điều chỉnh về phương thức thu đổi hàng hóa. Doanh nghiệp đánh giá những thay đổi này có thể khiến tỷ lệ khách hàng bán lại sản phẩm đã mua tăng đáng kể.

Khi nhu cầu bán lại gia tăng, mức tổn thất ước tính từ chính sách thu đổi cũng được dự báo cao hơn so với mức tham chiếu trong báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét.

Trên cơ sở các giả định hiện tại, PNJ dự kiến trích lập hơn 7.071 tỷ đồng dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Đây cũng là yếu tố lớn nhất khiến kế hoạch lợi nhuận năm 2026 thay đổi mạnh. Sau khi tính khoản dự phòng, PNJ dự kiến lợi nhuận sau thuế cả năm chuyển sang âm hơn 6.200 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lưu ý con số 7.071 tỷ đồng hiện mới là giá trị ước tính được xây dựng trên những thông tin và giả định đang có. Khoản dự phòng chính thức sẽ được xác định dựa trên số liệu thực tế, đồng thời tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Điều này cũng có nghĩa khoản dự phòng kế toán không đồng nghĩa toàn bộ số tiền trên sẽ lập tức trở thành dòng tiền chi ra trong cùng một thời điểm. Theo phương án kinh doanh được công bố trước đó, PNJ dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026 âm 6.271 tỷ đồng sau khi ghi nhận khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng.

Hơn 77 triệu cổ phiếu sang tay trong một phiên

Trên thị trường chứng khoán, PNJ tiếp tục là tâm điểm trong phiên 2/10.

Cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn 23.050 đồng/cổ phiếu, giảm 6,87% so với tham chiếu và xuống vùng giá thấp nhất kể từ tháng 8/2020. Đây cũng là phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp của PNJ.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tăng đột biến. Tổng cộng khoảng 77,13 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên, tương đương hơn 15% lượng cổ phiếu lưu hành và là mức thanh khoản cao nhất trong lịch sử giao dịch của mã này.

So với mức 33.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tuần trước, PNJ đã mất khoảng 30% thị giá chỉ sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong quá trình phản ứng với hàng loạt thay đổi cùng lúc tại PNJ, từ kế hoạch kinh doanh, chính sách thu đổi, nhu cầu củng cố nguồn vốn đến các giao dịch cổ phiếu liên quan người nội bộ.

Trong khi đó, doanh nghiệp cho rằng biến động giá cổ phiếu còn chịu ảnh hưởng từ điều kiện chung của thị trường, chính sách margin tại các công ty chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư trước mật độ thông tin lớn được công bố trong thời gian ngắn.