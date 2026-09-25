PNJ dự kiến lỗ kỷ lục gần 6.300 tỷ đồng năm 2026

PNJ dự kiến lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng năm 2026

Thông tin trên được Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đưa ra chiều 25/9.

Theo đó, PNJ bước vào giai đoạn tái thiết, với mục tiêu củng cố nền tảng doanh nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng và chuẩn bị cho chặng đường mới.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế và khả năng khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm ở mức cao, Hội đồng quản trị PNJ sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026.

Theo kế hoạch điều chỉnh, doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025. Đồng thời, theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, Công ty dự kiến trích lập khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho chính sách thu đổi. Đây là khoản ước tính cho tổn thất có thể phát sinh.

Từ đó dẫn đến việc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông mức lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh xuống âm 6.059 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng năm 2026. Nếu không tính đến dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi lại hàng hóa đã bán, PNJ ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng.

Để tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo Công ty có đủ nguồn lực cho quá trình tái thiết, Công ty dự kiến huy động nguồn vốn tối đa 8.000 tỷ đồng bằng nhiều hình thức.

Theo lãnh đạo PNJ, việc điều chỉnh kế hoạch, dự kiến trích lập dự phòng và chuẩn bị nguồn vốn là một phần trong việc PNJ nhìn nhận đầy đủ các tác động và chủ động thực hiện những thay đổi cần thiết trong giai đoạn tái thiết.

Quá trình tái thiết sẽ được triển khai toàn diện, tập trung vào củng cố sức khỏe tài chính; nâng cao quản trị và kiểm soát rủi ro; tái thiết hoạt động kinh doanh; củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường; đồng thời xây dựng tổ chức và năng lực phù hợp cho tương lai.

100% mẫu được kiểm định đều là kim cương thiên nhiên

Trong đó, PNJ xác định niềm tin của khách hàng cần được củng cố bằng những cơ sở có thể kiểm chứng. Các mẫu kim cương PNJ đang kinh doanh được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên và niêm phong, sau đó được Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) kiểm định độc lập. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định đều là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố.

Đây là một trong những bước đi đầu tiên trong cam kết của PNJ về tăng cường kiểm chứng độc lập, minh bạch thông tin và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, để khách hàng có thêm những cơ sở khách quan để tin tưởng vào chất lượng sản phẩm PNJ.

Các định hướng, chương trình hành động, phương án huy động vốn và giải pháp cụ thể cho quá trình tái thiết sẽ được PNJ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10 tới.

Về hoạt động kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu thuần hơn 25.700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt khoảng 729 tỷ đồng, giảm so với số liệu trước soát xét do công ty điều chỉnh và bổ sung các khoản dự phòng liên quan đến hoạt động thu đổi hàng hóa.

Ở một diễn biến liên quan, hai con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch PNJ đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 9. Các giao dịch này nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cung cấp khoản vay cho PNJ, nhằm bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.