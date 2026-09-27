PNJ dự kiến lỗ hơn 6.200 tỷ đồng năm 2026, cổ tức tiền mặt về 0%

Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10/2026, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) cho biết các yếu tố thị trường, sự kiện phát sinh và giả định làm cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh đã thay đổi so với thời điểm được phê duyệt.

Đáng chú ý, sự cố liên quan đến kim cương phát sinh trong năm 2026 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, đồng thời tạo áp lực tài chính liên quan đến hoạt động mua lại hàng hóa đã bán.

Theo phương án chưa bao gồm dự phòng tổn thất, PNJ đề xuất giảm doanh thu thuần năm 2026 từ 48.660 tỷ đồng xuống 39.057 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với kế hoạch ban đầu.

Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm từ 3.408 tỷ đồng xuống còn khoảng 800,58 tỷ đồng, tương ứng giảm 76,5%.

Ở phương án có trích lập dự phòng, PNJ dự kiến giả định khách hàng bán lại hoặc đổi 80% lượng hàng hóa đã bán, tương ứng khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng.

Khi tính khoản dự phòng này, doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 39.057 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp dự kiến âm 2.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng.

PNJ cũng đề xuất điều chỉnh tỉ lệ cổ tức tiền mặt năm 2026 từ 20% xuống 0%. Với cổ tức năm 2025, doanh nghiệp trình giảm tỉ lệ từ 20% xuống 10%.

PNJ đã tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/1/2026.

PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Ảnh: PNJ).

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, PNJ dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng bằng nhiều hình thức nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Phương án cụ thể sẽ được trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Theo tài liệu công bố, các nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cổ tức và phương án huy động vốn sẽ được trình cổ đông tại cuộc họp bất thường ngày 21/10/2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần hơn 25.700 tỷ đồng, tăng khoảng 49% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt khoảng 729 tỷ đồng, giảm so với số liệu trước soát xét do doanh nghiệp điều chỉnh và bổ sung các khoản dự phòng liên quan hoạt động thu đổi hàng hóa.