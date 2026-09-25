PNJ dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng, hạ tỷ lệ cổ tức

Ảnh minh họa. Nguồn: PNJ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ), ngày 25/9, công bố các tờ trình dự kiến đưa ra xem xét tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Nội dung chủ yếu là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.

Trong tờ trình cổ đông, HĐQT PNJ cho biết, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, sự kiện phát sinh và các giả định làm cơ sở xây dựng kế hoạch đã thay đổi so với thời điểm được phê duyệt.

Đặc biệt, sự cố liên quan đến kim cương trong năm 2026 ngoài dự kiến đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình cũng như phát sinh áp lực tài chính liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của công ty.

Nếu không bao gồm dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi cho lượng hàng hóa đã bán và dự kiến sẽ mua lại trong tương lai, HĐQT ước tính doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2026 đạt 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch cũ là 48.660 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 800 tỷ đồng, giảm 77% so với kế hoạch đã được cổ đông thông qua là 3.409 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi tính khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi lượng hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại, PNJ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh giảm mạnh hơn.

Dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng do trích lập dự phòng

Theo HĐQT, sau một thời gian khảo sát hoạt động thay đổi phương thức thu đổi, tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại sản phẩm đã mua hoặc dùng sản phẩm đã mua để đổi sản phẩm khác có xu hướng gia tăng. Khi tỷ lệ bán lại hoặc đổi sản phẩm tăng, cơ cấu chủng loại hàng hóa được thu hồi cũng có thể thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng có mức tổn thất cao hơn.

Trên cơ sở đó, PNJ dự kiến trích lập dự phòng với giả định khách hàng thực hiện bán lại hoặc đổi đối với 80% lượng hàng hóa công ty đã bán, tương ứng giá trị trích lập dự phòng hơn 7.071 tỷ đồng.

“Giá trị trích lập dự phòng này là ước tính theo nguyên tắc thận trọng, nhằm mục đích quản trị rủi ro phát sinh chi phí bất thường trong các năm tiếp theo, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh liên quan đến các phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại trong tương lai,” HĐQT giải thích trong tờ trình.

Sau khi tính khoản dự phòng trên, HĐQT PNJ trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu năm 2026 ở mức 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với mức thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng, so với mức lãi 2.828 tỷ đồng năm 2025.

Kế hoạch kinh doanh mới của PNJ. Nguồn: PNJ

Tỷ lệ cổ tức năm 2025 giảm một nửa, năm 2026 không chia

Về cổ tức tiền mặt, HĐQT PNJ đề xuất điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2025 từ 20% xuống 10% mệnh giá. Công ty cho biết việc điều chỉnh được đưa ra trên cơ sở kết quả kinh doanh, tình hình tài chính thực tế và áp lực dòng tiền gia tăng từ hoạt động mua lại sản phẩm theo cam kết với khách hàng.

PNJ đã tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 10% mệnh giá theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/1/2026. Do đó, nếu phương án điều chỉnh được thông qua, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

Năm 2026, HĐQT đề xuất không chia cổ tức, trong khi kế hoạch đã được cổ đông thông qua là 20%.

ĐHĐCĐ bất thường của PNJ dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tới đây.