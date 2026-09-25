PNJ dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng năm 2026, nguyên nhân từ đâu?

Ngày 25-9, PNJ công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 21-10-2026. Trong đó, Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh năm nay.

Theo phương án chưa tính khoản dự phòng, doanh thu thuần năm 2026 của PNJ được điều chỉnh từ 48.660 tỷ đồng xuống 39.057 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế dự kiến còn 801 tỷ đồng, thay vì 3.409 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi tính khoản dự phòng tổn thất 7.071 tỷ đồng, lợi nhuận của PNJ chuyển sang trạng thái âm. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ mức hơn 4.270 tỷ đồng chuyển thành lỗ 6.059 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng.

Theo PNJ, khoản dự phòng này xuất phát từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. Theo chính sách, doanh nghiệp cam kết mua lại sản phẩm đã bán cho khách hàng theo mức giá công bố đối với từng dòng sản phẩm tại thời điểm bán.

Trước đó, PNJ đã phát sinh lượng hàng khách hàng bán lại cho công ty và phải ghi nhận các khoản dự phòng liên quan. Theo báo cáo được công bố đầu tháng 9, trong khoảng từ ngày 1-7 đến 3-9, PNJ đã mua lại lượng hàng trị giá gần 4.997 tỷ đồng; riêng phần tổn thất liên quan được ghi nhận khoảng 1.446 tỷ đồng.

Khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng trong kế hoạch mới không chỉ phản ánh số hàng đã được khách hàng bán lại mà còn bao gồm ước tính tổn thất trong tương lai đối với lượng sản phẩm đã bán nhưng có khả năng được khách hàng thu đổi.

Khoản dự phòng lớn khiến lợi nhuận gộp theo phương án mới chuyển từ mức dương 9.486 tỷ đồng trong kế hoạch ban đầu sang âm 2.340 tỷ đồng. Đây là yếu tố chính khiến kết quả kinh doanh dự kiến đảo chiều mạnh.

Bên cạnh điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, PNJ dự kiến không chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2026, thay cho tỷ lệ 20% được thông qua trước đó. Công ty cũng đề xuất huy động tối đa 8.000 tỷ đồng bằng nhiều hình thức nhằm tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ quá trình tái thiết.

PNJ cho biết các phương án trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định.