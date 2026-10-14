PNJ đối mặt nguy cơ hụt lợi nhuận dài hạn, thành viên HĐQT xin từ nhiệm

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Vietcap đưa ra đánh giá thận trọng về triển vọng lợi nhuận của PNJ, đặc biệt liên quan đến chính sách thu đổi sản phẩm và các khoản dự phòng dự kiến ghi nhận trong năm 2026.

PNJ đối mặt áp lực lợi nhuận 7 năm tới.

Theo Vietcap, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của PNJ trong giai đoạn 2026–2032 hiện được dự báo đạt 20.357 tỷ đồng. Tuy nhiên, những diễn biến mới có thể khiến con số này giảm khoảng 4.806 tỷ đồng, tương đương 24%, ngay cả khi chưa tính khoản dự phòng bổ sung trong nửa cuối năm 2026.

Trong các kịch bản tính thêm khoản dự phòng mua lại sản phẩm trị giá 6.250 tỷ đồng, mức suy giảm lợi nhuận dự báo có thể lên tới 39–54%. Khi đó, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ trong giai đoạn 2026–2032 chỉ còn khoảng 9.301–12.426 tỷ đồng.

Vietcap lưu ý đây là phân tích độ nhạy mang tính minh họa, chưa phải dự báo lợi nhuận chính thức đã được điều chỉnh. Dù vậy, các kịch bản cho thấy khoản dự phòng trong năm nay có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng tài chính của doanh nghiệp trong nhiều năm tiếp theo.

Áp lực trước mắt thể hiện rõ trong kế hoạch kinh doanh năm 2026 mà PNJ dự kiến trình cổ đông thông qua tại đại hội bất thường ngày 21/10. Theo phương án điều chỉnh, doanh nghiệp chuyển từ mục tiêu lãi sau thuế 3.409 tỷ đồng sang dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng, chủ yếu do khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Đáng chú ý, ngay cả khi chưa tính khoản dự phòng này, lợi nhuận theo kế hoạch điều chỉnh cũng giảm đáng kể so với mục tiêu ban đầu, xuống còn 801 tỷ đồng. Điều đó cho thấy thách thức của PNJ không chỉ nằm ở chi phí dự phòng mà còn ở khả năng tạo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Kết quả sơ bộ 8 tháng đầu năm 2026 phản ánh diễn biến trái chiều. PNJ đạt doanh thu thuần 31.404 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 668 tỷ đồng, giảm 54%.

Riêng tháng 7 và tháng 8, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng 61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 325 tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ trong hai tháng này giảm 2% so với cùng kỳ, dù đã bao gồm giá trị các giao dịch đổi sản phẩm.

Vietcap cho rằng doanh thu từ nhu cầu mua sắm thực tế có thể còn yếu hơn số liệu công bố. Đây là yếu tố cần theo dõi bởi khả năng phục hồi lợi nhuận của PNJ không chỉ phụ thuộc vào cách xử lý các khoản dự phòng mà còn vào sức mua trang sức và hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

Bên cạnh áp lực tài chính, PNJ còn ghi nhận biến động nhân sự cấp cao trước cuộc họp cổ đông bất thường.

PNJ vừa công bố việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Theo tài liệu, doanh nghiệp nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027.

Lý do được ông Kiên đưa ra là tập trung cho công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động. HĐQT PNJ thống nhất trình đại hội cổ đông xem xét việc từ nhiệm, đồng thời giao các bộ phận liên quan thực hiện thủ tục kiện toàn nhân sự, bao gồm đề xuất bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Đào Trung Kiên gia nhập PNJ từ năm 2016 với vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược. Ông được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ tháng 4/2022. Việc ông xin từ nhiệm diễn ra trong giai đoạn PNJ đang phải xử lý những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch tài chính.

Tại đại hội ngày 21/10, cổ đông PNJ dự kiến xem xét nhiều nội dung quan trọng khác. Ngoài kế hoạch lợi nhuận, HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2026, thay cho phương án cổ tức 20% đã được thông qua trước đó. Với năm 2025, doanh nghiệp đề xuất giảm tỷ lệ cổ tức tiền mặt từ 20% xuống 10% mệnh giá; PNJ đã tạm ứng 10% cho cổ đông.

Doanh nghiệp cũng dự kiến chào bán tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với thời gian triển khai dự kiến từ quý IV/2026 đến quý III/2027. Nguồn tiền huy động chủ yếu phục vụ kế hoạch kinh doanh gắn với việc điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa, bổ sung vốn lưu động và đáp ứng các nhu cầu tài chính khác.

Ngoài ra, HĐQT đề xuất hoàn nhập tối đa 4.602,8 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý nguồn vốn chủ sở hữu.

Những phương án này cho thấy PNJ đang đứng trước yêu cầu xử lý đồng thời nhiều vấn đề: kiểm soát tác động của khoản dự phòng, củng cố nguồn lực tài chính và khôi phục hiệu quả kinh doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ liên tục chịu áp lực bán trong đầu tháng 10. Từ mức 26.600 đồng/cp ngày 30/9, thị giá giảm xuống 18.150 đồng/cp ngày 12/10, tương đương mất khoảng 32% chỉ trong chưa đầy hai tuần giao dịch.