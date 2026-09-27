PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh: Dự kiến lỗ kỷ lục gần 6.300 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2026

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố tài liệu cuộc họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 21/10 tới đây.

Một nội dung quan trọng trong tài liệu cuộc họp là tờ trình điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026.

Theo đó, PNJ cho biết sự cố liên quan đến kim cương trong năm 2026 phát sinh ngoài dự kiến đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như phát sinh áp lực tài chính liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của công ty.

Do đó, để bảo đảm kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến thực tế và các cơ sở dự báo được cập nhật, HĐQT PNJ đã trình cổ đông điều chỉnh nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2026.

Hoạt động kinh doanh của PNJ diễn biến tiêu cực trong khủng hoảng thị trường kim cương

Cụ thể, theo phương án được tính toán chưa bao gồm các khoản dự phòng tổn thất, PNJ đề xuất giảm mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 từ 48.660 tỷ đồng xuống còn 39.057 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 20% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng được điều chỉnh giảm tương ứng từ 3.408 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 77%.

Đối với phương án trích lập dự phòng tổn thất , PNJ dự kiến trích lập dự phòng tương ứng với giả định khách hàng thực hiện bán lại hoặc đổi đối với 80% lượng hàng hoá Công ty đã bán (tương đương với giá trị trích lập dự phòng là 7.071 tỷ đồng).

Nếu tính cả khoản dự phòng này, PNJ điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2026 giảm còn 39.057 tỷ đồng, giảm 9.600 tỷ so với kế hoạch ban đầu và tăng khoảng 10% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp dự kiến âm 2.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.270 tỷ đồng. Nếu thực hiện theo kế hoạch này, PNJ sẽ chứng kiến năm thua lỗ kỷ lục lịch sử của doanh nghiệp.

Ngoài việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh, HĐQT PNJ cũng trình cổ đông giảm tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2026 từ mức 20% xuống 0%. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 cũng giảm xuống 10%, từ mức 20% đã được thông qua trước đó.

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 10%/mệnh giá theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/01/2026. Theo đó, nếu được ĐHĐCĐ thông qua, cổ đông PNJ sẽ không nhận được thêm cổ tức trong năm nay nữa.

Về hoạt động kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu thuần hơn 25.700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 49% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt khoảng 729 tỷ đồng, giảm so với số liệu trước soát xét do công ty điều chỉnh và bổ sung các khoản dự phòng liên quan đến hoạt động thu đổi hàng hóa.

Trên thị trường chứng khoán, diễn biến giá cổ phiếu PNJ cũng không mấy tích cực. Kể từ sau sự cố nhân sự cấp cao công ty con P-Lap bị bắt hồi đầu tháng 7, cổ phiếu này đã liên tục giảm sâu. Chốt phiên cuối tuần trước, giá cổ phiếu này đứng ở mức 33.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm hơn 49% trong chưa đầy 3 tháng.

Ở một diễn biến liên quan, hai con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch PNJ đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 9. Các giao dịch này nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cung cấp khoản vay cho PNJ, nhằm bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.