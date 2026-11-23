Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Theo đó, PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng, nhằm nâng cao trải nghiệm và đảm bảo thuận tiện hơn cho khách hàng khi giao dịch. Qua đó, PNJ điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi linh hoạt theo từng nhóm sản phẩm. Cụ thể:

Đối với vàng miếng SJC, nhẫn, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo, PNJ thanh toán 100% giá trị vào ngày giao dịch (T) hoặc ngày kế tiếp (T+1). Như vậy, thời gian chi trả được rút ngắn một ngày so với chính sách công bố ngày 30/9, vốn áp dụng mốc T+2.

Đối với trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời vẫn áp dụng lịch thanh toán kéo dài 120 ngày.

Theo đó, khách hàng nhận 10% giá trị vào ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp, 20% vào ngày thứ 30, 25% vào ngày thứ 60, 25% vào ngày thứ 90 và 20% còn lại vào ngày thứ 120.

Đối với trang sức 22-24K, quà tặng sưu tầm, trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Italy, CZ/ECZ và đá tổng hợp cũng được rút ngắn thời gian thanh toán từ 7 ngày xuống còn trong ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp.

Đồng thời, PNJ nâng số lượng cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại lên 141 điểm trên toàn quốc, tăng 31 điểm so với danh sách 110 cửa hàng công bố hồi tháng 7.

Trong đó, TP.HCM có 40 cửa hàng, miền Bắc có 35 cửa hàng và miền Tây có 20 cửa hàng. Các điểm tiếp nhận còn lại được bố trí tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung.

Tại những cửa hàng trong danh sách, khách hàng có thể thực hiện giao dịch mua lại theo giờ hoạt động của cửa hàng, thay vì giới hạn trong khung 15-17h hàng ngày như trước.

Đối với các cửa hàng PNJ còn lại thì chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị Hàng mua lại và thỏa điều kiện nhóm hàng được áp dụng chuyển đổi thanh toán.

Đáng chú ý, trong bài viết đăng trên website chính thức của PNJ vào ngày 20/11, ông Phan Quốc Công - Tổng giám đốc PNJ thừa nhận: "Thành thật mà nói, tình hình tài chính đang hết sức khẩn cấp, doanh số chưa đủ bù chi phí vận hành thường xuyên, mỗi tháng công ty vẫn liên tục lỗ. Thu hẹp khoản lỗ này là việc công ty phải làm ngay".

Theo ước tính của ông Công, PNJ có khoảng 17.000 tỷ đồng tồn kho và khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương, trang sức kim cương chậm luân chuyển. Một phần hàng đang luân chuyển cũng được dùng bảo đảm các khoản vay. Vì vậy, quy mô tài sản chưa nói lên khả năng thanh toán do công ty có hàng nhưng không thể chuyển ngay thành tiền.

Các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ đáo hạn và công ty đang tiếp tục thuyết phục họ tăng hạn mức để bảo đảm nguồn vốn, tuy nhiên, việc thu xếp ấy phải đi cùng cải thiện hoạt động; không thể chỉ trông vào nguồn vay.

Qua rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng đã bán thuộc phạm vi tính toán thu đổi và con số này có thể tăng lên trong quá trình công ty tiếp tục đối chiếu dữ liệu và không phải toàn bộ giá trị ấy sẽ trở thành tiền phải trả cùng lúc, nhưng PNJ phải tính đủ nguồn thanh toán, giá trị hàng thu hồi và tổn thất có thể phát sinh.

Mục tiêu trong ba tháng tới của PNJ còn là bài toán hiệu quả hoạt động. Cắt giảm chi phí phải đi cùng đưa sản phẩm mới ra thị trường và phục hồi doanh số. Khả năng cải thiện sau quý 1/2027 còn phụ thuộc sức mua và khả năng huy động vốn.

Đáng chú ý, ông Công cũng cho biết với nguồn lực hiện nay, công ty không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như trước và đây là thực tế PNJ cần phải nói rõ với khách hàng.