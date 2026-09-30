PNJ điều chỉnh chính sách mua lại, khách bán vàng nhận tiền sau 2 ngày

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi từ ngày 30/9, theo hướng linh hoạt hơn cho khách hàng. Với từng nhóm sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ, hoặc nhận tiền theo thời gian thanh toán tương ứng.

Với phương án chuyển đổi, khách hàng có thể dùng toàn bộ giá trị mua lại để đổi sang sản phẩm mới. Trường hợp chỉ muốn chuyển đổi một phần, phần giá trị còn lại sẽ được xử lý theo phương án áp dụng cho từng nhóm sản phẩm và cửa hàng.

Khách bán vàng được thanh toán đủ tiền sau 2 ngày

Nếu lựa chọn nhận tiền, khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại một số cửa hàng chuyên trách trong khung giờ 15h-17h hàng ngày. Nhân viên PNJ sẽ thông báo thời gian thanh toán cụ thể trước khi khách hàng xác nhận giao dịch.

Theo chính sách mới, thời gian nhận đủ tiền dao động từ 2 đến 120 ngày kể từ ngày giao dịch, tùy loại sản phẩm.

Cụ thể, đối với vàng miếng SJC, nhẫn khoen, Vàng Phúc Lộc Tài và Vàng Kim Bảo, khách hàng được thanh toán đủ 100% giá trị mua lại sau 2 ngày kể từ ngày giao dịch.

Nhóm trang sức 22-24K và quà tặng sưu tầm được thanh toán đủ 100% sau 7 ngày. Thời gian tương tự cũng được áp dụng với một số dòng trang sức như dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ ý, trang sức CZ/ECZ và đá tổng hợp.

Trong khi đó, với trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời, thời gian thanh toán kéo dài đến 120 ngày. Khoản tiền được chia thành 5 đợt: Khách hàng nhận 10% sau một ngày, 20% sau 30 ngày, 25% sau 60 ngày, 25% sau 90 ngày và 20% còn lại sau 120 ngày kể từ ngày giao dịch.

Phương án xử lý giao dịch thu đổi của PNJ áp dụng từ 30/9. Ảnh: PNJ.

PNJ tăng nguồn lực tài chính

PNJ cho biết việc điều chỉnh phương án thu đổi được triển khai song song với quá trình tăng cường nguồn lực tài chính và tái thiết hoạt động của doanh nghiệp.

Theo báo cáo mới gửi nhà đầu tư, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay dành cho công ty. Số tiền này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Đây là một phần trong cam kết cho vay mà bà Dung và gia đình công bố hồi đầu tháng. Khoản vay dành cho PNJ không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng, với hạn mức dự kiến gần 1.080 tỷ đồng.

Để phục vụ kế hoạch này, các thành viên trong gia đình bà Dung đã đăng ký bán cổ phiếu PNJ. Hai con gái bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã hoàn tất việc bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị ước tính khoảng 920 tỷ đồng.

Mới đây, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, cũng đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ. Với thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu này có giá trị gần 300 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn vốn từ gia đình Chủ tịch HĐQT, ban lãnh đạo PNJ đang cân nhắc phương án huy động khoảng 8.000 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và tài trợ các kế hoạch phát triển trong 3 năm tới thông qua nhiều hình thức. Phương án cụ thể dự kiến được trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng sau.

PNJ cũng dự kiến điều chỉnh lại mạng lưới cửa hàng. Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, công ty dự kiến đóng 25-30 cửa hàng trong năm nay và mở mới khoảng 10 cửa hàng. Ban lãnh đạo cho biết việc này nhằm tái phân bổ nguồn lực, nâng cao năng suất và hiệu quả điểm bán, thay vì đơn thuần thu hẹp hệ thống.

Doanh nghiệp xác định năm 2026 là giai đoạn tái thiết. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh và khả năng nhu cầu khách hàng bán lại sản phẩm ở mức cao, HĐQT PNJ dự kiến trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm nay.

Theo phương án được đưa ra, doanh thu năm 2026 dự kiến giảm còn 39.057 tỷ đồng, đồng thời PNJ dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho chính sách thu đổi. Khoản dự phòng này có thể khiến lợi nhuận sau thuế năm nay âm 6.271 tỷ đồng. Nếu loại trừ khoản dự phòng, PNJ ước tính vẫn có thể ghi nhận khoảng 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.