'PNJ đã giải ngân 700 tỷ đồng khoản vay từ gia đình Chủ tịch'

CTCP Chứng khoán Vietcap vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng đầu năm của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ).

Cụ thể, trong tháng 7 và 8, PNJ ghi nhận doanh thu thuần khoảng 5.700 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, nhưng lỗ ròng khoảng 61 tỷ đồng. Trong cùng giai đoạn năm 2025, lợi nhuận ròng ước đạt 325 tỷ đồng.

Doanh thu bán lẻ trong hai tháng này giảm 2% so với cùng kỳ. Vietcap cho rằng nguyên nhân đến từ tâm lý người tiêu dùng kém tích cực sau các sự kiện liên quan đến thị trường kim cương và yếu tố mùa vụ thấp điểm của ngành trang sức trong quý III.

Ở chiều ngược lại, doanh thu bán sỉ tăng 78%, trong khi doanh thu vàng 24K giảm 25% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng đầu năm của PNJ.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Vietcap ước tính PNJ đạt doanh thu thuần 31.400 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng ước đạt 668 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu bán lẻ tăng 10% so với cùng kỳ, một phần nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm. Doanh thu bán sỉ tăng 40%, còn doanh thu vàng 24K tăng 114%.

PNJ đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng khoản vay từ gia đình Chủ tịch

Về thanh khoản, Vietcap cho biết khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay từ gia đình Chủ tịch HĐQT với hạn mức tối đa 1.100 tỷ đồng theo nghị quyết trước đó. Khoản vay được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và tích trữ nguyên liệu trước mùa kinh doanh cao điểm.

Ban lãnh đạo PNJ đồng thời đang cân nhắc phương án huy động khoảng 8.000 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động và tài trợ cho các kế hoạch phát triển trong 3 năm tới. Phương án chi tiết dự kiến được trình tại ĐHĐCĐ bất thường.

Về mạng lưới, PNJ dự kiến đóng cửa 25 - 30 cửa hàng và mở mới khoảng 10 cửa hàng trong năm 2026, qua đó giảm ròng 15 - 20 cửa hàng so với cuối năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 28/9, cổ phiếu PNJ giảm sàn xuống 30.700 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp về khoảng 15.710 tỷ đồng. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của mã và cũng là vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2020.

Thanh khoản đạt hơn 2 triệu đơn vị, trong khi PNJ ở trạng thái “trắng bên mua”, với dư bán sàn hơn 27 triệu cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ kể trong vòng 5 năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).