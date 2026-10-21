PNJ cần thêm 100 - 150 tỷ đồng/tháng để duy trì hoạt động

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của PNJ (Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận), nhiều cổ đông đã chất vấn Chủ tịch HĐQT về việc giảm sở hữu cổ phần giữa biến cố.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ cho biết, việc giảm sở hữu cổ phần của bà và gia đình được nhiều người quan tâm, lo lắng.

Tuy nhiên, trong vai trò là người sáng lập PNJ từ năm 1988, điều bà trăn trở nhất luôn là sự phát triển bền vững của công ty, văn hóa doanh nghiệp, những giá trị cốt lõi và sứ mệnh đối với cộng đồng.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ. (Ảnh: Đại Việt)

Theo bà Dung, tỷ lệ sở hữu của gia đình bà tại PNJ vốn không lớn và đã giảm dần theo thời gian khi công ty phát hành thêm cổ phiếu. Gần đây, gia đình bà giảm sở hữu cổ phần nhằm huy động số tiền 700 tỷ đồng cho công ty vay, hỗ trợ thanh khoản trong giai đoạn khó khăn.

“PNJ vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của gia đình chúng tôi. Nếu có lựa chọn tốt hơn thì chắc tôi đã không bán cổ phiếu của mình”, bà Dung nói.

Cũng theo bà Dung, việc bán giải chấp cổ phiếu của con gái bà vừa qua cũng nằm ngoài ý muốn của gia đình. Bản thân bà cũng chịu ảnh hưởng khi giá cổ phiếu sụt giảm như các cổ đông khác.

Bà Dung chia sẻ, mục đích bà cho PNJ vay tiền là để công ty tiếp tục tồn tại và phát triển. PNJ không chỉ là nơi làm việc mà còn là tâm huyết cả cuộc đời bà. Bà muốn công ty phát triển trường tồn theo năm tháng.

Hiện tại, bà Cao Thị Ngọc Dung và các thành viên trong gia đình đang nắm giữ khoảng hơn 58 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương với tỷ lệ sở hữu gần 11,4%.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ cho biết, liên quan đến khoản vay 700 tỷ đồng của bà Cao Thị Ngọc Dung, đến nay PNJ đã nhận 2 lần chuyển tiền của Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của PNJ diễn ra tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Chính nhờ khoản vay này, PNJ mới đảm bảo được thanh khoản, nhờ đó rút ngắn được thời gian thanh toán cho khách hàng bán lại sản phẩm.

Theo lãnh đạo PNJ, với tình trạng thiếu vốn hiện nay, công ty không thể hồi phục và hoạt động sẽ không bền vững nếu kéo dài trong trung hạn. Khi các ngân hàng siết hạn mức tín dụng và điều kiện cho vay, Chủ tịch HĐQT đã cho công ty vay cá nhân 700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các khoản phải trả vẫn còn rất lớn bao gồm: vay ngân hàng ở mức khoảng 3.000 tỷ đồng, trong đó có 125 tỷ đồng phải trả khách hàng và đối tác theo lộ trình 120 ngày.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Công tiết lộ, mỗi tháng, công ty này vẫn cần 100-150 tỷ đồng để tài trợ hoạt động, trong khi nhu cầu vốn sắp tới rất lớn.

Phương án bán bớt tồn kho để tạo tiền mặt, kể cả thanh lý, cũng đã được xem xét. Thế nhưng, 52% tồn kho là kim cương, phần lớn do khách hàng bán lại, đây là nhóm hàng khó bán nhất.

“Nếu bán trong thời gian ngắn thì đòi hỏi chiết khấu phải sâu, trong khi thị trường kim cương đang không thuận lợi. Và kể cả khi thị trường ổn định trở lại thì vẫn cần nhiều năm để hấp thụ lượng hàng này”, ông Công phân tích.

Về phương án huy động vốn, ông Công cho biết, nguyện vọng ban đầu của công ty là chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhưng Luật Chứng khoán yêu cầu năm liền trước đợt chào bán phải có lãi và không có lỗ lũy kế. Với khoản lỗ dự kiến trong năm 2026 là gần 6.300 tỷ đồng, PNJ không đáp ứng điều kiện này.

“Sau khi tham khảo nhiều cơ quan, tổ chức liên quan, chúng tôi thấy phát hành cổ phần riêng lẻ không phải lựa chọn mong muốn, nhưng là con đường duy nhất mà quy định cho phép trong khung thời gian hiện nay”, ông Công nói.

Lãnh đạo PNJ nhận định, với tình hình tài chính hiện tại, gánh thêm nợ vay sẽ làm rủi ro tăng lên, nên công ty quyết định không tăng vay nợ và lựa chọn phát hành cổ phần riêng lẻ. PNJ tổ chức đại hội để báo cáo đầy đủ tình hình với cổ đông và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của cổ đông để công ty duy trì sự phát triển.

Kịch bản “teo tóp” lợi nhuận Tại đại hội, cổ đông PNJ đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 39.057 tỷ đồng, giảm 19% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ mục tiêu lãi gần 2.829 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng. Việc điều chỉnh chủ yếu liên quan đến khoản dự phòng tổn thất ước tính hơn 7.071 tỷ đồng từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. Nếu loại trừ khoản dự phòng này, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 khoảng 800 tỷ đồng. PNJ đưa ra kịch bản doanh thu năm 2027 đạt khoảng 43.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 100 tỷ đồng. Sang năm 2028, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng lên 1.200 tỷ đồng và tiếp tục đạt 1.600 tỷ đồng vào năm 2029, cùng doanh thu khoảng 57.700 tỷ đồng. Những mục tiêu này được đưa ra trong bối cảnh PNJ vẫn sở hữu hệ thống hơn 430 cửa hàng cùng năng lực thiết kế, sản xuất và mạng lưới phân phối trên toàn quốc. Tuy nhiên, khả năng phục hồi còn phụ thuộc vào tiến độ huy động vốn, xử lý lượng hàng tồn kho kim cương và ổn định hoạt động thu đổi.