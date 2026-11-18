So với mức khoảng 63.100 đồng/cp hồi đầu tháng 7, thị giá cổ phiếu PNJ đã mất hơn 77%. Đà giảm kéo dài khiến khoản đầu tư của nhiều cổ đông chịu ảnh hưởng, trong đó có lãnh đạo doanh nghiệp.

PNJ loay hoay tái cấu trúc giữa áp lực thua lỗ.

Đáng chú ý, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, đã mua 1 triệu cổ phiếu PNJ trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến 14/8/2026. Với giá vốn bình quân khoảng 34.430 đồng/cp, tổng giá trị khoản đầu tư vào khoảng 34,43 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với thị giá 14.400 đồng/cp tại phiên 17/11, số cổ phiếu này hiện có giá trị khoảng 14,4 tỷ đồng. Như vậy, khoản đầu tư của ông Công đang tạm giảm khoảng 20 tỷ đồng, tương đương gần 58% giá vốn nếu chưa thực hiện giao dịch bán.

Áp lực đối với doanh nghiệp không chỉ đến từ thị trường chứng khoán mà còn xuất phát từ những vấn đề trong hoạt động kinh doanh và các khoản chi phí dự phòng lớn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp chuyển từ lãi sang lỗ khi ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 32.704 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 471 tỷ đồng, giảm khoảng 71% so với mức 1.610 tỷ đồng của cùng kỳ. Khoảng cách giữa tăng trưởng doanh thu và suy giảm lợi nhuận cho thấy hiệu quả kinh doanh đang chịu sức ép đáng kể.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, PNJ đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng nhưng dự kiến lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến khoản trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng đối với chính sách thu đổi sản phẩm.

Song song với áp lực tài chính, quy mô vận hành của PNJ cũng có sự thay đổi. Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp và các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý II. Hệ thống cửa hàng cũng giảm hơn 30 điểm bán trong cùng giai đoạn.

Việc giảm nhân sự và thu hẹp mạng lưới bán lẻ cho thấy doanh nghiệp đang điều chỉnh quy mô hoạt động.

Biến động còn xuất hiện tại các vị trí quản lý. Theo nghị quyết HĐQT ngày 16/11, PNJ bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân làm Trưởng kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 17/11/2026. Trước đó, bà Xuân đảm nhiệm vị trí Quản lý – Chuyển đổi kinh doanh tại doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Trưởng kiểm toán nội bộ và chuyển sang vị trí Phó kiểm toán nội bộ. Ông Tuấn hiện sở hữu 259.669 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,05% vốn điều lệ.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc ông Nguyễn Minh Hải thôi đảm nhiệm chức Giám đốc cao cấp – Tài chính từ ngày 17/11. HĐQT PNJ đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hải vì lý do cá nhân. Ông được bổ nhiệm vào vị trí này từ đầu năm 2025, với nhiệm kỳ dự kiến đến năm 2028.

Việc thay đổi nhân sự tại bộ phận tài chính và kiểm toán nội bộ diễn ra trong thời điểm PNJ phải xử lý những vấn đề lớn liên quan đến dự phòng, hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro. Đây đều là những bộ phận có vai trò quan trọng trong kiểm soát tài chính, giám sát hoạt động và bảo đảm tính minh bạch của doanh nghiệp.

Áp lực quản trị còn đến từ những vi phạm về thuế. Ngày 13/11, PNJ công bố nhận quyết định xử phạt của Thuế TP.HCM với số tiền gần 2 tỷ đồng do khai sai dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng phải nộp. Trước khi nhận quyết định, doanh nghiệp đã chủ động kê khai, nộp bổ sung hơn 9,999 tỷ đồng tiền thuế GTGT và hơn 973 triệu đồng tiền chậm nộp. Như vậy, tổng nghĩa vụ tài chính liên quan vụ việc vượt 12,9 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu PNJ bị xử lý về thuế. Tháng 9/2023, doanh nghiệp từng bị phạt và truy thu hơn 13,1 tỷ đồng. Đến tháng 2/2026, PNJ tiếp tục bị truy thu, xử phạt hơn 5,3 tỷ đồng do khai sai căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Đầu năm nay, doanh nghiệp còn bị phạt 65,6 triệu đồng vì lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm.

Những lần bị xử lý liên quan đến thuế và hóa đơn khiến yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ tại PNJ trở nên đáng chú ý hơn, nhất là khi doanh nghiệp vừa thay đổi nhân sự phụ trách kiểm toán nội bộ và lãnh đạo tài chính.