Chiều 13/11, PNJ gửi thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc nhận Quyết định số 8088/QĐ-XPHC ngày 12/11/2026 của Thuế TP. Hồ Chí Minh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo quyết định, PNJ bị phạt gần 1,999 tỷ đồng do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp. Doanh nghiệp cho biết vi phạm này đã được đề cập tại Kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP ngày 8/8/2026 của Thanh tra Chính phủ.

PNJ bị xử phạt gần 2 tỷ đồng do kê khai thiếu thuế GTGT

Đáng chú ý, trước thời điểm nhận quyết định xử phạt, PNJ đã chủ động rà soát, kê khai và nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước hơn 9,999 tỷ đồng tiền thuế GTGT, cùng hơn 973 triệu đồng tiền chậm nộp.

PNJ cho biết đã chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt, đồng thời chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả theo quy định.

Như vậy, ngoài khoản tiền phạt gần 2 tỷ đồng, doanh nghiệp đã nộp bổ sung tổng cộng hơn 10,97 tỷ đồng tiền thuế GTGT và tiền chậm nộp liên quan đến vụ việc.