PNJ bất ngờ tăng mạnh phiên 13/10, VN-Index vẫn chìm trong sắc đỏ

Trong phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận mức tăng mạnh giữa bối cảnh thị trường chứng khoán chịu áp lực bán trên diện rộng. Kết phiên, PNJ tăng 5,79%, lên 19.200 đồng/cổ phiếu, với hơn 13,7 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Diễn biến này trái ngược với xu hướng chung khi phần lớn các nhóm ngành trên thị trường chìm trong sắc đỏ. VN-Index kết phiên giảm 1,56 điểm, xuống 1.719,42 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn hiện diện trong hoạt động giao dịch.

Đáng chú ý, PNJ vừa trải qua chuỗi biến động mạnh trong những phiên gần đây. Ngày 12/10, cổ phiếu giảm hết biên độ 6,92%, sau khi tăng trần trong phiên 9/10. Trước đó, thông tin AIGS công bố kết quả kiểm định cho biết 100% mẫu kim cương PNJ được kiểm tra là kim cương thiên nhiên đã thu hút sự chú ý của thị trường.

Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng gần 6% trong phiên ngày 13/10.

Việc cổ phiếu liên tục đảo chiều với biên độ lớn khiến diễn biến cung cầu trở thành vấn đề đáng quan tâm. Tuy nhiên, mức tăng trong phiên 13/10 chưa đủ để khẳng định xu hướng phục hồi bền vững, nhất là khi thị giá vẫn ở vùng thấp so với nhiều năm trước.

Theo báo cáo chuyên đề mới công bố của Chứng khoán Vietcap, trong giai đoạn từ ngày 03/07 đến ngày 09/10/2026, tổng khối lượng khớp lệnh của PNJ đạt khoảng 602,6 triệu cổ phiếu, tương đương 118% lượng cổ phiếu đang lưu hành (doanh nghiệp có khoảng 511,7 triệu cổ phiếu lưu hành).

Đáng chú ý, thị giá PNJ trong cùng giai đoạn đã giảm khoảng 70% so với mức đóng cửa ngày 02/07. Khối lượng giao dịch lũy kế vượt số cổ phiếu lưu hành cho thấy cổ phiếu đã trải qua quá trình luân chuyển lớn giữa các nhà đầu tư. Dù vậy, con số này không có nghĩa toàn bộ cổ đông đã bán hết cổ phần, bởi một cổ phiếu có thể được mua bán nhiều lần trong thời gian thống kê.

Xét về cơ cấu giao dịch, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng chủ đạo với khoảng 425,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương 71% tổng khối lượng. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khoảng 177 triệu cổ phiếu, chiếm 29%.

Với mức giá đóng cửa 19.200 đồng/cổ phiếu trong phiên 13/10, vốn hóa thị trường của PNJ vào khoảng 9.825 tỷ đồng. Dù ghi nhận phiên tăng mạnh, cổ phiếu vẫn đang giao dịch tại vùng giá thấp nhất trong hơn 6 năm qua, cho thấy áp lực điều chỉnh trước đó vẫn là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá diễn biến hiện tại.

Trên thị trường chung, VN-Index chịu sức ép từ nhiều nhóm cổ phiếu. Tại nhóm chứng khoán, VND, VCI, SSI, VIX, HCM và ORS đồng loạt giảm quanh 1%. Diễn biến này cho thấy nhóm cổ phiếu nhạy cảm với thanh khoản và xu hướng thị trường vẫn chưa thoát khỏi áp lực điều chỉnh.

Nhóm ngân hàng phân hóa nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế. LPB giảm 2,36%, NAB mất 2,44%, BID giảm 1,48% và STB giảm 1,94%. Ở chiều ngược lại, HDB tăng 2,21%, trong khi TCB, SHB, TPB, EIB và VIB ghi nhận mức tăng quanh 1%.

Tại nhóm bất động sản, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giữ được sắc xanh. VIC tăng 1,37%, VHM tăng 0,78%, trong khi DXG, DIG và KBC cũng tăng quanh 1%. Tuy nhiên, diễn biến tích cực không lan tỏa trên toàn ngành khi VPI giảm 4,76%, KDH mất 1,48%, PDR giảm 1,33% và NLG giảm 1,37%.

Áp lực bán còn xuất hiện tại nhóm bán lẻ với MWG giảm 1,06%, FRT mất 3,81% và DGW giảm 2,13%. Trong nhóm công nghiệp, GMD giảm 2,96%, HAH mất 2,56%, VTP giảm 2,76%, VOS giảm 3,69% và CTD giảm 1,27%.

Một số cổ phiếu lớn ở các ngành khác cũng gây sức ép lên thị trường, gồm HPG giảm 1,21%, DCM mất 2,07%, DPM giảm 1,85%, FPT giảm 1,4% và MSN giảm 2,74%. Trong bối cảnh nhiều nhóm ngành suy yếu, diễn biến tăng giá của PNJ trở thành điểm nhấn riêng lẻ của phiên giao dịch.

Sau những phiên biến động mạnh, diễn biến tiếp theo của PNJ sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng cung cầu và dòng tiền trên thị trường. Nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi thanh khoản, khả năng duy trì mặt bằng giá mới và các thông tin liên quan để đánh giá liệu nhịp tăng ngày 13/10 có thể kéo dài hay chỉ là một phiên hồi phục sau đợt giảm sâu.