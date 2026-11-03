PMI tháng 10 đạt 52,3 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục khởi sắc

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52,3 trong tháng 10/2026 từ mức 51,9 của tháng 9/2026, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất tiếp tục cải thiện nhẹ vào thời điểm đầu quý 4/2026.

Những điểm nhấn nổi bật đáng chú ý như tổng số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ sáu liên tiếp; các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong 16 tháng liên tiếp./.