PMI sản xuất Việt Nam duy trì trên ngưỡng 50 điểm trong tháng 9

Sáng 1/10, S&P Global công bố kết quả Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 9/2026. Cụ thể, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 9 tiếp tục được duy trì ở ngưỡng trên 50 điểm, các điều kiện kinh doanh tiếp tục được cải thiện trong suốt 15 tháng qua.

Đáng chú ý, sản lượng tiếp tục tăng đáng kể trong tháng 9, từ đó tiếp tục chuỗi thời gian tăng bắt đầu từ tháng 5/2025. Các thành viên nhóm khảo sát của S&P Global cho biết số lượng đơn đặt hàng mới tăng là nhân tố giúp tăng sản lượng, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại. Trên thực tế, mức tăng số lượng đơn đặt hàng mới lần này là yếu nhất trong thời kỳ tăng kéo dài 5 tháng hiện nay. Trong những trường hợp số lượng đơn đặt hàng mới tăng, thành viên nhóm khảo sát cho biết đó là nhờ các điều kiện thị trường cải thiện và khách hàng đã tăng số lượng đơn hàng.

Tháng 9 tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng kể của hoạt động mua hàng khi các công ty đã mua thêm hàng hóa đầu vào để phục vụ tăng sản lượng. Việc đưa các nguyên liệu vào sản xuất khiến lượng hàng tồn kho đầu vào tiếp tục giảm. Các nhà sản xuất cũng thể hiện mong muốn giảm tồn kho hàng thành phẩm và đã sử dụng dịch vụ chuyển hàng nhanh cho khách hàng để đạt được mục đích này. Đánh giá cho thấy, thực tế tồn kho hàng thành phẩm đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu vào tháng 3/2011.

Trong khi đó, thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã bị kéo dài ở mức nhẹ, khi các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân chậm giao hàng là do những vấn đề liên quan đến vận tải quốc tế và điều kiện thời tiết xấu.

Kỳ vọng các điều kiện thị trường sẽ cải thiện đã hỗ trợ cho niềm tin rằng sản lượng sẽ tăng trong năm tới. Kế hoạch đưa ra các sản phẩm mới cũng hỗ trợ cho tâm lý lạc quan, và tâm lý kinh doanh đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 2.

Ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, bình luận: Trong khi ngành sản xuất Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng trong tháng 9, dữ liệu cho thấy môi trường quốc tế đã kìm hãm tốc độ tăng trưởng. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã giảm, cuộc chiến tranh ở Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu và dầu tiếp tục tăng, và hoạt động vận chuyển quốc tế chậm trễ đã góp phần làm thời gian giao hàng bị kéo dài. Bất chấp những trở ngại này, sản lượng tiếp tục tăng đáng kể, và các công ty có tâm lý lạc quan hơn về triển vọng sản lượng trong năm tới.

Dựa trên mối liên hệ lịch sử giữa chỉ số PMI và các dữ liệu thống kê chính thức, ngành sản xuất có thể tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng GDP trong quý 3 năm 2026, và tiềm năng tăng trưởng sẽ tiếp tục mạnh hơn nếu môi trường quốc tế cải thiện, ông Andrew Harker nêu nhận định.