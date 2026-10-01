PMI giảm nhưng triển vọng sản xuất vẫn tích cực

Báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam do S&P Global công bố ngày 1/10 cho thấy PMI tháng 9 đạt 51,9 điểm, giảm so với 53,3 điểm của tháng 8.

Chỉ số vẫn trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng, song tốc độ cải thiện chậm lại vào cuối quý III. Điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất Việt Nam đến nay đã cải thiện trong 15 tháng liên tiếp.

Theo S&P Global, số đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản lượng, nhưng tốc độ tăng chậm lại. Trong khi đó, nhu cầu từ thị trường quốc tế suy yếu khiến đơn hàng xuất khẩu mới giảm tháng thứ hai liên tiếp. Mức giảm trong tháng 9 cũng mạnh nhất kể từ tháng 4.

Dù nhu cầu xuất khẩu giảm, các nhà sản xuất vẫn tăng đáng kể hoạt động mua hàng. Doanh nghiệp cho biết mua thêm nguyên liệu, hàng hóa đầu vào để phục vụ sản xuất và đáp ứng nhu cầu đặt hàng vào cuối năm nay, đầu năm tới.

Tồn kho thành phẩm giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi S&P Global bắt đầu khảo sát vào tháng 3/2011. Thời gian giao hàng của nhà cung cấp cũng kéo dài nhẹ, chủ yếu do gián đoạn vận tải quốc tế và thời tiết xấu.

Cùng với những khó khăn về vận chuyển, giá nhiên liệu và dầu tăng do chiến sự tại Trung Đông tiếp tục đẩy chi phí đầu vào của doanh nghiệp lên cao.

Ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định ngành sản xuất Việt Nam vẫn tăng trưởng trong tháng 9, nhưng môi trường quốc tế đã kìm hãm đà tăng. Điều này thể hiện ở việc đơn hàng xuất khẩu mới giảm, giá nhiên liệu và dầu tăng, trong khi vận tải quốc tế chậm trễ kéo dài thời gian giao hàng.

Bất chấp những trở ngại bên ngoài, doanh nghiệp lạc quan hơn về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới.

Dựa trên mối liên hệ lịch sử giữa PMI và số liệu thống kê chính thức, ông Harker cho rằng sản xuất có thể tiếp tục đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP quý III. Triển vọng của ngành có thể tích cực hơn nếu môi trường quốc tế cải thiện.