PMI duy trì trên 50 điểm tháng thứ 16 liên tiếp

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Theo báo cáo của S&P Global, đây là tháng thứ 16 liên tiếp PMI duy trì trên ngưỡng 50 điểm. Tuy nhiên, đà tăng đơn hàng và sản lượng chậm lại, trong khi doanh nghiệp chịu sức ép từ chi phí và nguồn cung.

Tổng số đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ sáu liên tiếp nhờ nhu cầu khách hàng cải thiện, nhưng tốc độ tăng thấp nhất trong chuỗi này. Đơn hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm, ảnh hưởng đến tăng trưởng chung.

Sản lượng sản xuất duy trì đà tăng, song tốc độ cũng xuống mức thấp nhất trong sáu tháng. Một số doanh nghiệp cho biết khó khăn trong việc mua nguyên vật liệu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Giá dầu và nhiên liệu tăng đẩy chi phí vận chuyển lên cao, khiến giá đầu vào tăng nhanh hơn tháng thứ hai liên tiếp. Tốc độ tăng chi phí tháng 10 cao nhất kể từ tháng 6. Để bù đắp, doanh nghiệp tăng giá bán nhanh hơn, sau mức tăng nhẹ trong tháng 9.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp kéo dài đáng kể, với mức độ chậm trễ lớn nhất kể từ tháng 4. Nguyên nhân chủ yếu là giá nhiên liệu tăng và thời tiết bất lợi.

Dù còn nhiều thách thức, các doanh nghiệp vẫn kỳ vọng điều kiện thị trường và khả năng cung ứng nguyên vật liệu sẽ cải thiện trong thời gian tới.